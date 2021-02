CommonMS, en colaboración con ACTICO y OARO, se presenta a la convocatoria del "sandbox financiero", con un proyecto que facilitará la regulación del mercado de criptomonedas con Blockchain Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 10:06 h (CET) Este proyecto denominado "NORMACRIPTO", dirigido a entidades financieras, aseguradoras, fintech y segurtech, supone un primer paso para que las operaciones en criptomonedas se identifiquen con seguridad, se conozca la identidad de los inversores, y las transacciones operen con trazabilidad y transparencia Common MS, proveedor de soluciones de software para la gestión y consultoría de TI en el entorno bancario, ha diseñado un proyecto para el manejo de criptomonedas, con el que se presentará a la convocatoria del “sandbox financiero” del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y que supondrá la puesta en marcha de una novedosa plataforma en el mundo digital de Criptomonedas, que se sustentará en un innovador modelo de operaciones aplicado a la tecnología blockchain.

Este “sandbox financiero”, de reciente creación en España, permitirá contar con un entorno de pruebas cerrado para nuevos modelos de negocio, que aún no están protegidos por una regulación vigente y están regulados por la Ley 7/2020 de 13 de Noviembre sobre la transformación digital del sistema financiero, está coordinado por la Secretaría General del Tesoro y financiación Internacional y tiene como autoridades Supervisoras al Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Y es precisamente para este entorno en el que Common MS, conjuntamente con dos de sus partners en el sector bancario, Actico y OARO, ha desarrollado proyectos que permitirán a las entidades financieras que estén interesadas en el mismo, garantizar el cumplimiento en la operativa de Blanqueo de Capitales y riesgo de fraude aplicando la nueva normativa europea.

El equipo de Common MS ayudará a las organizaciones a implementar NORMACRIPTO, para garantizar el cumplimiento normativo y a la detección de fraude, aplicando Inteligencia Artificial, Machine Learning y Análisis Predictivo en el muy creciente campo de las criptomonedas.

En palabras de Jose Manuel Fernández- Oliva, Partner Company Director de Common MS Banca, “Es para nosotros una gran oportunidad presentarnos a Sandbox financiero con dos de nuestros partners de referencia. Por un lado, ACTICO, recientemente reconocido como líder entre las Plataformas de Decisión Digital por la firma de investigación independiente Forrester, y que acaba de presentarse en España, dispone de una robusta plataforma de Automatización inteligente de decisiones (IBPM) basada en soluciones Low Code que incorpora la gestión de reglas de negocio (BRMS) y que no requieren codificación, incorporando tecnologías de Machine Learning en Inteligencia Artificial.

OARO, por su parte, es un proveedor global de soluciones de gestión de acceso e identidad empresarial, que está revolucionando la forma en que la que muchas organizaciones líderes del sector público y privado autentican y autorizan en los mundos físico y digital utilizando la biometría, la criptografía y Blockchain”.

