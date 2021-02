"Los ingredientes naturales son el secreto de un snack saludable y de calidad" según Productos Monti Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 09:06 h (CET) Ante el creciente consumo de aperitivos en España, destacando en ello la población juvenil, es muy importante realizar una valoración nutricional y dar importancia a las materias primas a la hora de escoger una marca de "snacks" que contribuya a una dieta equilibrada Actualmente las personas llevan un ritmo de vida muy rápido y acelerado, disponiendo de muy poco tiempo para poder preparar siempre la comida en el hogar. Por lo tanto, gran parte de la población tiene una tendencia creciente hacia el consumo de alimentos que no requieren cocinar y que están listos para el consumo. Según un informe realizado en el año 2020 por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia en España, “el consumo actual de snacks en España es elevado (alrededor de unos 5,7 kg por persona cada año)”. Se trata de un hábito alimenticio muy importante, sobre todo en niños y adolescentes, considerados como los mayores consumidores de estos aperitivos.

Productos Monti, es una empresa dedicada al sector alimentario desde el 1969 que sigue distribuyendo sus productos hasta actualmente en más de 5000 establecimientos españoles y en otros países como Holanda, República Checa, Estados Unidos, Angola y Japón. Es una empresa que pone un gran valor y acento a las materias primas de sus productos. Las materias primas de Productos Monti son cuidadosamente seleccionados para darle a sus productos un gran aporte nutricional y convertir el “snack” en un producto mucho más saludable. Otro factor muy importante para Productos Monti es su equipo humano, un personal muy comprometido con todos estos valores saludables y con la elaboración de un producto de calidad.

Aunque no hay que olvidar que una dieta equilibrada y saludable es muy importante para la salud (frutas, verduras, proteínas, lácteos, etc.), el contenido en hidratos de carbono y los valores nutricionales que contiene, convierte los snacks de Productos Monti en un complemento con un gran aporte nutricional. “Buscamos ingredientes naturales libres de pesticidas y químicos para nuestra amplia gama de productos ecológicos. Además, gracias a la gestión responsable y eficiente de nuestros recursos respetamos al máximo el Medio ambiente” explica Antonio, de Productos Monti. "Ofrecemos un productos de máxima calidad, proveniente siempre de entornos naturales en los que se respeta la eficiencia y el Medio Ambiente” añade.

Por lo tanto, aunque hay que mantener una alimentación saludable, no hay que evitar comer estos “snacks”, ya que la Guía de la Alimentación Saludable sitúa a las patatas y los demás frutos secos en la base de la pirámide junto con otros alimentos como el arroz, el pan y la pasta.

