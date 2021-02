LucíaSeCasa presenta su nueva revista digital e interactiva Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 08:02 h (CET) LucíaSeCasa lanza su edición LucíaSeCasa Magazine Novias Somos Lujo 30 con un revolucionario formato digital e interactivo que permite, por primera vez, acceder e interactuar completamente gratis con todos los contenidos de la revista desde cualquier dispositivo electrónico Esta nueva edición de lujo de LucíaSeCasa Magazine celebra los 30 números de la revista más valorada por las novias, con dos millones y medio de usuarios anuales. A través de ella no solo es posible leer e inspirarse. Además, la publicación permite visualizar vídeos, participar en sorteos, leer artículos de la web o visitar las webs de las firmas o empresas que aparecen en ella.

La revista cobra vida. Una nueva experiencia que LucíaSeCasa pone a la disposición de sus seguidores adaptándose a las circunstancias y mirando con optimismo al futuro tras un año fatídico para el sector nupcial.

Contenido enriquecido e interactivo

A través de un banner emplazado en la cabecera de luciasecasa.com, y con solo un click, se accede de forma rápida y sencilla a la revista digital.

Lo primero que llama la atención es su original portada, en la que se funden tres propuestas creativas con un sorprendente efecto Wow! Y, una vez en el interior de la edición, se suceden diferentes efectos que facilitan la navegación y que posibilitan interactuar con los contenidos. Sus sumarios interactivos permiten acceder de manera inmediata a las diferentes páginas, mientras que los diferentes iconos vivos distribuidos a lo largo de toda la revista permiten ampliar los contenidos y acceder a los mejores artículos, shootings e información sobre las últimas tendencias del mundo nupcial. Los contenidos de la revista están enriquecidos, además, con atractivos vídeos que le aportan dinamismo y movimiento.

Gran sorteo y descarga gratuita

Todos los lectores de esta edición digital e interactiva podrán participar en el sorteo de una maravillosa sortija de compromiso de oro blanco y diamantes valorada en 1.420 €.

Además, y para que se pueda guardar y consultar el último número de LucíaSeCasa sin necesidad de conexión a internet, es posible descargarlo completo a través del icono de descarga gratuita que aparece en la página 11.

¿Por qué esta edición especial?

A causa de la pandemia de Covid-19, 2020 ha sido un annus horribilis para el sector nupcial. Desde los novios, que se han visto obligados a aplazar su celebración o a adaptarse a unas restricciones con las que no contaban, hasta los diferentes proveedores que participan en la organización del gran día, han sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria y económica.

El equipo de LucíaSeCasa ha estado apoyando a unos y otros durante todo este tiempo, transmitiéndoles toda su energía e intentando inyectar el optimismo necesario para reactivar el sector. Esta edición especial digital, interactiva y sin coste, pretende ser un granito de arena más para seguir contribuyendo a ello. Su objetivo es lanzar un mensaje de ánimo y apoyo al mundo bridal, y en especial a los novios que se han visto obligados a aplazar su gran día.

Más info en:

https://luciasecasa.com/

https://luciasecasa.com/revista-digital/

RRSS @luciasecasa

https://youtu.be/0BvaRsvG2xM

luciasecasa@luciasecasa.com

LucíaSeCasa

PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA

Pº del club deportivo, 1. Edif. 4- 1ª Planta

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Vídeos

LuciaSeCasa Magazine Novias. Edición especial, digital e interactiva

LuciaSeCasa Magazine Novias. Edición especial, digital e interactiva



