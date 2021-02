Tendencias y perspectivas para la tecnología blockchain y las criptomonedas en la economía digital Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 06:02 h (CET) TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN & CRIPTOMONEDAS CONFERENCE #BC21 El próximo 25 de febrero reunirán en la conferencia online TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN & CRIPTOMONEDAS a líderes de la industria que exponen y debaten sobre el desarrollo de la tecnología Blockchain y el espacio cripto en 2021 y, más de 300 directivos que necesiten estar actualizados e incorporar conocimientos sobre el impacto de los nuevos modelos digitales y sus estrategias; a empresarios que quieran utilizar las herramientas de blockchain en sus proyectos y dirigir sus negocios al área de criptomonedas y blockchain; o a aquellos profesionales que quieran conocer las tecnologías basadas en blockchain o invertir en criptomonedas.

El evento tiene como objetivo impulsar el ecosistema blockchain y se centrará en debatir sobre el potencial para la transformación digital, cómo impacta en las empresas, cuáles son sus vulnerabilidades, cómo invertir en criptoactivos, smartcontracts, marco regulatorio, riesgos, entre otros.

Se tratarán temas innovadores como las claves del éxito de Bitcoin, cómo invertir en criptomonedas, criptoeconomía, los nuevos marcos regulatorios que democratizan tecnologías y servicios, el papel del Blockchain y las Criptomonedas en el futuro del sector bancario, casos de uso reales, aplicaciones en proyectos solidarios, la primera emisión real de Token legal en España, entre otros.

Es una iniciativa de Urban Event Marketing y ha sido posible gracias al apoyo como sponsors de Telefónica, EBN Banco, Bit2me, Exponentia, Blockchain Work Labs, Coinmotion y la colaboración de Quum Comunicación; La latina Valley y Algoritmia Insitute; y como media partners a BeInCrypto , Digital Innovation News, Territorio Bitcoin, Interactiva, Ctrl control publicidad y RRHH press.

Dará comienzo a las 16:00h con la introducción de la jornada a cargo de Patricia Ramos Carrero, Socia Directora de Urban Event Marketing y la participación de Diego Manuel Puente Gascón, Director de Marketing y Cliente Final de EBN Banco; Raúl López, Country Manager Coinmotion in Spain; Sergio Velasco Ballestín, Cofounder & CTO en Exponentia,Profesor en el IE Legaltech y Ganador del Blockchain IOT camp; Augusto Cerisoli, Product Manager, Head of OTC Desk, Bit2me y Alberto García, Blockchain Specialist en Telefónica .Además contaremos con un panel de expertos: "Auge, caída y más allá: ¿Qué depara el futuro para las criptomonedas? Tendencias de blockchain en 2021: espere lo inesperado” moderado por Raúl Jaime Maestre, Director Académico de Algoritmia, Instituto Europeo de Formación Tecnológica y Director del Máster de Blockchain, en los que profesionales con una larga y dilatada experiencia, compartirán y debatirán sus diferentes perspectivas.

Se podrá conseguir entrada gratuita AQUÍ.

Más información en: https://urbaneventmarketing.com/tecnologia-blockchain-y-criptomonedas-2021/

Sobre Urban Event Marketing

Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

Sobre TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN & CRIPTOMONEDAS CONFERENCE

Forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones tecnológicas en sectores tales como Turismo, Seguros, Retail, Financiero, Gaming, Inmobiliario, eCommerce, Farma, Experiencia de Usuario, entre otros. Las conferencias se componen de diferentes formatos: Keynote Speakers, Panel de Expertos, Casos de éxito y Tendencias. Contacto: info@urbaneventmarketing.com

