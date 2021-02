Ofi-Logic: "La conectividad y profesionalidad de las impresoras es la clave de una oficina eficiente" Comunicae

lunes, 22 de febrero de 2021, 18:06 h (CET) La evolución, el desarrollo y la tendencia en alza del uso de smartphones y tablets, tanto a nivel personal como en el ámbito laboral, ha llevado hacia una productividad mayor, una evolución del ámbito laboral con una conexión sin cable. Las impresoras no deberían quedarse atrás Imprimir, fotocopiar, escanear y enviar, son cuatro actividades que no paran de realizarse en cualquier oficina. La tecnología ha evolucionado hasta incorporar la conexión WiFi o NFC a la hora de imprimir y es algo muy beneficioso y ventajoso. Ofi-Logic, una empresa de Madrid con una amplia experiencia en informática y ofimática recomienda esta integración de las impresoras en la conectividad inalámbrica mediante WiFi. Según Ofi-Logic, la conexión WiFi hace que la implicación de los equipos de impresión en el proceso productivo del trabajo de las empresas hace que todo sea mucho sencillo, flexible y rápido.

Una impresora profesional es además una herramienta de mucha importancia en el día a día de la empresa. Es muy importante optimizar el trabajo de los empleados y mediante una impresora profesional es muy sencillo conseguirlo. La ventaja más importante para una empresa a la hora de disponer de una impresora con conectividad es la capacidad de trabajo y la flexibilidad. Una impresora profesional tiene mucha más capacidad de trabajo al realizar un a gran cantidad de impresiones para que la empresa tenga un rendimiento alto a la hora de realizar los trabajos.

Una impresora con conectividad es además una impresora con una gran rapidez. Es muy importante agilizar el ritmo del trabajo, ya que de esta manera también se consigue un ahorro en la realización de los trabajos. Una impresora con buena conectividad y profesionalidad es capaz de cumplir todos los requisitos de una empresa, aumentando el rendimiento. La multifuncionalidad es otro factor muy importante, ya que mediante un simple equipo es posible tener una impresora que imprime, fotocopia, escanea y envía archivos sin necesidad de recurrir a otros equipos u otros servicios para realizar estos trabajos.

Otra gran ventaja que tienen las impresoras profesionales y con conectividad WiFi son todas aquellas funciones avanzadas que otras impresoras no consiguen aportar. Se trata de tener la libertad de conectar el equipo de impresión con el móvil y conseguir imprimir desde el móvil o por ejemplo escanear archivos mediante la impresora y tenerlos en el móvil de forma rápida sin recurrir a ordenadores u otro tipo de conexiones mediante cable o email. Aumentar las vías de acceso también supone vulnerar la seguridad de los dispositivos en la mayoría de los casos, pero una impresora profesional tiene esa seguridad para proteger documentos y cualquier otro tipo de datos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.