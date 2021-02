Inmobiliaria Núcleo: "alquilar piso con inmobiliaria es todo un acierto" Comunicae

lunes, 22 de febrero de 2021, 18:14 h (CET) A la hora de alquilar una vivienda, tanto en el caso del arrendador como del arrendatario, surgen una gran cantidad de dudas y preocupaciones. Contratar la agencia inmobiliaria adecuada para gestionar el alquiler cuenta con muchas ventajas Encontrar un buen inquilino es complicado, sobre todo en esta época, en la que la pandemia ha disparado el índice de morosidad en un 30%, según los últimos estudios de Asval, la asociación de propietarios de viviendas en alquiler. Los inquilinos pueden dar dolores de cabeza si no se escogen correctamente. Además, el proceso de búsqueda del inquilino adecuado puede ser dificultoso. La agencia Inmobiliaria Núcleo afirma que lo mejor es contar con los mejores profesionales para realizar esta gestión tan tediosa, en la que hay que escoger el inquilino adecuado para cada hogar, filtrar los interesados y gestionar toda la documentación necesaria.

Inmobiliaria Núcleo afirma que contar con sus profesionales es contar con comodidad y es despreocuparse por las visitas y la gestión de la documentación (nóminas, contratos de trabajo, extractos bancarios, avales, etc.). Otra gestión con la que Inmobiliaria Núcleo asesora a sus clientes es con el contrato de arrendamiento. El asesoramiento legal es esencial a la hora de redactar y firmar un contrato legal y correcto. Además, es esencial para despreocuparse de los problemas que pueden surgir durante el arrendamiento. Por lo tanto, contar con Inmobiliaria Núcleo es contar con asesoramiento, ahorro de tiempo, legalidad y efectividad.

Al contratar una agencia inmobiliaria estos se encargan de cambiar la titularidad y/o el pago de los suministros (agua, gas y luz). No obstante, uno de los papeles más importantes que puede desempeñar una agencia inmobiliaria es la resolución de cualquier conflicto que puede surgir entre el inquilino y los vecinos, como por ejemplo la resolución de dudas, la gestión de reparaciones o reclamar impagos de alquiler o gestionar casos de morosidad. Hay mucha documentación que gestionar a la hora de alquilar una vivienda (cédula de habitabilidad, certificado energético, nota simple, etc.).

Otra gestión muy importante que realizan las agencias para un alquiler efectivo es el asesoramiento acerca del precio del alquiler. Es muy importante ajustar el precio correctamente y no ponerlo ni por encima ni por debajo del precio por m2 de la zona en la que se ubica la vivienda. Contar con una agencia inmobiliaria para gestionar el alquiler es contar con garantías de pago. Hoy en día, como antes se ha mencionado, la morosidad es un problema muy frecuente debido a la crisis económica por la que está pasando la sociedad y la situación en la que se encuentran muchas personas actualmente, a causa del paro y las ERTES. Por ese motivo es muy recomendable contar con un buen seguro de alquiler para evitar estos problemas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.