Tener la bomba de calor adecuada es garantía de ahorro, según Piscinas Lara

lunes, 22 de febrero de 2021, 16:26 h (CET)

lunes, 22 de febrero de 2021, 16:26 h (CET) La piscina es ese paraíso veraniego que regala momentos refrescantes en las épocas más calurosas del año. Sin embargo, la piscina, además de ser un elemento de ocio veraniego, también puede ser un elemento terapéutico para otras épocas del año, siempre que se cuente con la bomba de calor adecuada El sol, la buena compañía, el buen tiempo y los ratos libres son sinónimos de piscina y verano. No obstante, hay veces en las que apetece darse un baño en épocas menos calurosas, como la primavera o el final del verano. Alargar la temporada de baño es una de las mejores maneras de amortizar la piscina y ahorrar algunos productos de limpieza. Según Piscinas Lara, se necesitan alrededor de 20.000 litros de agua al año para llenar la piscina. Y esto supone alrededor de 1000 euros al año en caso de que se trate de agua doméstica y no suministros gratuitos de pozos de agua.

Por lo tanto, es muy importante amortizar toda esa agua que se gasta cada año. Teniendo en cuenta que la temperatura ideal para bañarse se ubica entre los 27 y 29º, hay ciertas épocas del año que es necesaria una bomba de calor para calentar el agua de la piscina. Gracias a la bomba de agua es posible aprovechar la piscina durante más tiempo para practicar natación, deportes debajo del agua, relajarse, etc. Rentabilizar la piscina mediante la bomba de agua vale la pena y es la mejor forma de ahorrar.

La bomba de agua tiene un funcionamiento muy sencillo y dispone de un evaporador que recoge las calorías del aire para convertirlas en calor y distribuirlas por el agua, para aumentar su temperatura. Por lo tanto, la mayoría parte de la energía que se emplea para aumentar la temperatura del agua es proveniente del ambiente, del aire. La energía que se emplea para calentar y proviene de la electricidad supone tan solo un 20%, por lo que, el gasto no será tan grande. El 80% restante proviene del aire del exterior.

Otra cosa a destacar sobre las bombas de calor es que son muy sencillas a la hora de instalar (tanto en piscinas de obra nueva como piscinas ya construidas e instaladas). A la hora de elegir a bomba de agua hay que tener en cuenta, en primer lugar, el tamaño de la piscina y la zona en la que está ubicada la piscina (el clima que hay en ese territorio). Otro elemento muy importante para tener en cuenta a la hora de escoger la bomba de agua adecuada, es el viento que hace en la zona en la que está ubicada la piscina y si esta está enterrada o elevada.

