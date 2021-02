Siete nuevas startups en línea de salida tras el 3DSBCN 2021 Comunicae

lunes, 22 de febrero de 2021, 16:14 h (CET) Durante este fin de semana se ha celebrado en formato virtual la 8ª edición de 3 Day Startup Barcelona, en el que estudiantes de diferentes universidades del país han tenido que asumir el reto de crear su empresa de base EDtech en solo 3 tres días El objetivo de este evento ha sido fomentar el espíritu emprendedor entre el colectivo universitario. El 3DS BCN 2021 ha sido organizado por 3DS Spain y La Salle Campus Barcelona, con el fin de abrir nuevas perspectivas de futuro para los estudiantes. Durante este evento, los emprendedores han podido disfrutar del asesoramiento personal de más de 30 mentores especializados en diversas áreas.

En los tres días que ha durado el 3DS BCN 2021 se desarrollaron siete proyectos:

SKILLS GYM

Plataforma personalizada de entrenamientp en soft skills dirigida a equipos en modalidad de teletrabajo.

Equipo: Olga Lucía Sánchez, Nicolás Grijalva, Feliz Álvarez, Rosa Olivia Chávez, Macarena González y Catalina Guerrero.

fuTUro

Aplicación dirigida a alumnos de 3º y 4º de la ESO que tienen que elegir una carrera profesional. Rellenando un test de autoconocimiento y usando la herramienta Ikigai, se guiará al alumno sobre posibles profesiones a las que pueda optar, universidades donde realizarlas, qué competencias constatan las carreras presentadas, qué competencias tienen que trabajar, qué empresas buscan su perfil y cómo funcionan dichas empresas a partir de su misión, visión y valores.

Equipo: Tatiana Álvarez, Alonso Borjas, Angélica Sánchez, Karol Medina y Pedro Hernandez.

SUMERIA

Sumeria es un juego inclusivo de aprendizaje cooperativo en un mundo virtual, donde alumnos de una misma clase colaboran para cuidar y desarrollar la aldea donde viven sus avatares a través de mini juegos y tareas creadas por el profesor, gamificando los contenidos de clase.

Equipo: Estel Castellà, Josep Baró, Jordi Milà, Lidia Ocaña, Mar Falgueras eIgnacio Pujol.

PawED

A través de las tecnologías de machine learning, deep learning y business intelligence se logra, desde los inicios de la formación académica de una persona, validar aptitudes y estudios y así predecir qué profesión se adaptará mejor a su perfil. De esta manera se puede brindar un análisis personalizado, basado en datos reales y generando un alto impacto en el desarrollo profesional de cada persona.

Equipo: Agustina Segura, Daniel Socias, Felipe Iregui y Ana Paula Argüero.

LEARN4U

Learn4U es una plataforma de contenidos personalizados de soporte a la educación obligatoria. En las clases cada concepto se explicará de manera diferente, teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos individuales de cada estudiante. De esta manera se pretende ofrecer cursos divertidos y eficientes, evitando frustraciones tanto de los alumnos como de los educadores.

Equipo: Simona Neri, Ignasi Fernández, Miriam Espert, Carla Benitez, Marta Sala, Javier Martíny Manel Mazaira.

DIDAMES

The builder of didactic games

Una plataforma SaaS de plantillas de juegos didácticos no-code, donde el profesorado genera juegos para estudiantes de secundaria a partir de un catálogo de plantillas de quizz, puzles y escape rooms digitales e inclusivas.

Equipo: Joel Mestre, Maria Boixadera, Susana López, Gustavo Moreno y Ruth Villodres.

VocationNow

Una plataforma que reduce el riesgo en los jóvenes a la hora de decidir su futuro mediante la realización de un test vocacional brindándoles la oportunidad de conectar con profesionales activos.

Equipo: Juan Castells, Laura Beltran, Víctor Azocar, Rafael Espinosa y Marc Altayó.

El evento ha estado patrocinado por Acció y Meetmaps, y ha contado como partners con Comunicae, Goin, Cooltra, Parallel, SEKLAB Edtech Accelerator y Grupo CaixaBank – People Xperience Hub.

Sobre 3Day Startup

En enero de 2008, un grupo de estudiantes fundó 3 Day Startup en la Universidad de Texas en Austin, que es donde se realiza el evento más importante de 3DS. Originalmente era una organización de estudiantes, 3 Day Startup es ahora una corporación sin ánimo de lucro. En los últimos tres años, el programa se ha extendido a otras universidades de América del Norte, Europa, Sudamérica y Asia. Desde entonces, se han celebrado más de 540 eventos 3DS en 200 universidades de los 5 continentes, en los que han participado más de 16.000 estudiantes. Más de 100 startups han surgido de estos proyectos, muchas de las cuales han continuado fuera del 3DS, obteniendo una financiación total de más de 217 millones de dólares. Algunas startups han entrado también en aceleradoras o incubadoras como “Y Combinator, TechStars, 500 Startups y Capital Factory”.

Sobre La Salle Campus Barcelona-URL

La Salle, con más de tres siglos de experiencia y miembro fundador de la Universidad Ramon Llull, es un centro universitario que ofrece programas universitarios de Grados, Postgrado y Master, PhD y Especialización en las áreas de conocimiento de Arquitectura, Ingeniería, Informática, Management y Arte Digital, Animación & VFX. Con una clara vocación internacional, es miembro de la red global lasaliana, presente en 80 países y formada por 1.083 centros educativos y 65 centros universitarios repartidos por los cinco continentes. Además, apuesta decididamente por el emprendimiento a través de La Salle Technova Barcelona, un parque de innovación y aceleración de nuevos proyectos empresariales de base tecnológica.

La Salle-URL cuenta también con un espacio de innovación único: el Internet of Things Institute of Catalonia (IOTICAT), el primer laboratorio europeo de innovación e investigación sobre el Internet del Futuro, plenamente operativo desde 2020 , fortalecerá el propio ecosistema de innovación, la transferencia y la investigación en La Salle.

