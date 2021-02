Los 10 perfiles más buscados del sector de la Logística y el Transporte según Adecco Comunicae

lunes, 22 de febrero de 2021, 16:00 h (CET) El sector de la Logística y el Transporte tiene un gran peso en la economía y el mercado laboral en España, ya que representa el 10% del PIB, gestiona más de 500 millones de envíos anuales y emplea a más de 1 millón de personas en nuestro país En España, el sector de la Logística y el Transporte tiene un gran peso en la economía y el mercado laboral, ya que representa un 10% del Producto Interior Bruto (PIB), gestiona más de 500 millones de envíos anuales solo en nuestro país, y da empleo a más de un millón de personas.

El sector logístico, marcado por la tercera ola del coronavirus y el final de la campaña de Navidad, ha comenzado el año con descensos en el número de afiliados a la Seguridad Social, tanto en comparación con el mes pasado, como en términos interanuales. Tras finalizar el 2020 con crecimiento de afiliados, el sector ha experimentado un descenso del 1% en enero, lo que se traduce en 10.292 trabajadores menos que en diciembre pasado. Ha sumado un total de 985.512 empleados dados de alta en el primer mes de 2021, lo que supone también una contracción del 1% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero a pesar de todo ello -y siendo datos normales tras la finalización de un periodo como el navideño-, se espera que éste sea uno de los sectores que siga creciendo a lo largo de 2021. Y, por tanto, será uno de los que siga demandando personal en los próximos meses.

En este contexto, Adecco Logística y Transporte, la especialización del Grupo Adecco dedicada a este sector, quiere conocer y analizar los 10 perfiles más buscados de esta área.

La crisis derivada de la COVID-19 ha impactado de forma heterogénea en el sector por la gran cantidad de actores diferentes que forman parte de él. El gran beneficiado ha sido el e-commerce y toda la logística asociada a esta actividad (empresas de paquetería, logística y transporte urgente), que ha crecido más de un 50% desde el decreto del Estado de alarma, y también los proveedores de supermercados que están beneficiándose del aumento del número de clientes que realizan sus compras de alimentos de forma online. De hecho, los puestos de repartidor/a, mozo/a de almacén y transportista se mantienen en estos momentos entre las 20 profesiones más demandadas en nuestro país.

Sin embargo, la situación no está siendo tan positiva para el segmento de la gran distribución ya que han sufrido y están sufriendo importantes pérdidas debido principalmente al cierre de fronteras, y a controles y normativas más estrictos.

Si se atiende a la distribución geográfica, la Comunidad de Madrid sigue siendo líder indiscutible del sector, pues en su territorio concentra más del 80% de la facturación del país, 11 de las 14 mayores empresas del área de almacenaje y distribución y el 30% de las empresas de mensajería y paquetería.

En palabras de Israel Escribano, director de Adecco Logística y Transporte: “la actividad logística y del transporte, a pesar de las cifras de enero de 2021 no tan positivas, es uno de los sectores que continúa siendo un vector de crecimiento para la economía. El futuro del sector pasa por la adaptación al entorno digital para mejorar su eficiencia y productividad. Ese nuevo entorno de mejora continua y digitalización conlleva que se demanden nuevos perfiles con conocimientos específicos en los diferentes canales de clara expansión, como el comercio online, y también con formación técnica. Aunque algunos perfiles más tradicionales siguen siendo necesarios para el buen funcionamiento de la industria”.

A continuación, el detalle de las profesiones más buscadas en el sector Logística y Transporte para este 2021:

Mozo/a de almacén

Este perfil ayuda en la carga y descarga de camiones, revisa la mercancía entrante y saliente del almacén para asegurarse de que no hay género dañado, ordena la mercancía en función de las condiciones que requieran, controla las existencias, prepara pedidos, mantiene registros de los artículos almacenados. Es el perfil más demandado del sector logístico, con un 31,5% de las ofertas de empleo que se publican y una retribución que oscila entre los 15.000 y 17.000 euros anuales.

Un 30% de las empresas que buscan candidatos para este puesto se encuentran en la Comunidad de Madrid y otro 30% en Cataluña. Le siguen la Comunidad Valenciana (10%) y Andalucía que reúne un 9% de las ofertas de empleo para este perfil.

Carretillero/a

También conocido como conductor/a de carretillas elevadoras. Entre sus funciones están desde la recepción y colocación de paquetes y otro tipo de carga en tarimas o palés con la ayuda de máquinas elevadoras, hasta la preparación de pedidos y su empaquetado. En ocasiones también realizan tareas administrativas complementarias como la revisión de albaranes.

Este puesto se ha mantenido en los últimos años entre los más demandados por las empresas en nuestro país, y en estos momentos es el segundo más solicitado, un 12% de las ofertas de empleo que se publican en Logística buscan este perfil. El sueldo medio que ofrecen se sitúa en 16.775 euros, aunque puede llegar a los 19.000 si se cuenta con más de 5 años de experiencia y titulación en Formación Profesional.

Cataluña encabeza el listado de las regiones que generan más ofertas de empleo para este puesto, con un 31% del total. En la Comunidad de Madrid se publican un 25% de las ofertas y en el País Vasco, un 16%.

Gestor/a de stock

Se ocupa de todo lo relacionado con el almacenamiento de productos en almacén: la planificación del aprovisionamiento, el control de los costes (de almacenamiento, de las existencias, de los seguros), el control de los flujos de entrada y salida, la posible degradación de los productos y el material que se haya deteriorado. Su objetivo es llegar a un stock óptimo, que sea rentable para la empresa, busca la estrategia perfecta para que la distribución de los productos a los clientes se pueda realizar sin problemas, pero sin que los costes de almacenamiento supongan pérdidas. El sueldo que ofrecen se sitúa entre los 18.000 y los 22.000 euros.

Un 38% de las ofertas para reclutar profesionales con este perfil se publica en la Comunidad de Madrid. Mientras que un 31% se concentra en Cataluña. El País Vasco ocupa el tercer lugar, a bastante distancia, con un 10%. La Comunidad Valenciana y Andalucía les siguen con un 9% y un 8% de las vacantes, respectivamente.

Jefe/a de almacén

Coordina y dirige las operaciones de entrada y salida de mercancías. Supervisa todos los procedimientos: la recepción de la mercancía, su almacenamiento, la preparación de los pedidos y su carga en los vehículos. Su objetivo es evitar que se cometan errores en estos procesos y agilizarlos al máximo para que resulten rentables. Es uno de los perfiles mejor retribuidos de este sector, desde los 19.000 euros brutos anuales de partida, los 27.000 euros de media, hasta superar los 36.000 euros anuales con más de diez años de experiencia.

Cataluña encabeza el listado de las regiones que generan más ofertas de empleo para este puesto, un 38%. En la Comunidad de Madrid se publican un 19% de las ofertas, en la Comunidad Valenciana, un 14% y en Andalucía, un 11%.

Manipulador/a

Entre sus funciones están la de recibir la mercancía, clasificar los productos para su ubicación, registrarlos en el inventario, preparar los pedidos y empaquetarlos para enviarlos a los clientes. El fuerte crecimiento del comercio electrónico ha incrementado la demanda de estos profesionales, encargados de preparar los pedidos que realizan los clientes a través de los múltiples canales de compra. Este perfil percibe la retribución media más baja del sector, en torno a los 14.000 euros, pero puede llegar hasta los 18.000 euros con experiencia y titulación.

Tres de cada cuatro ofertas de empleo que se publican en España para este puesto se concentran en la Comunidad de Madrid y Cataluña, con un 45% y un 31%, respectivamente. Esto se debe a que son las dos zonas donde se concentra un mayor número de almacenes de grandes empresas de logística relacionadas con el comercio electrónico.

Repartidor/a

Sus funciones son, además de llevar mercancías o productos de un lugar a otro, planificar los horarios y las rutas para trabajar de la forma más rápida y eficiente posible, cargar la furgoneta de manera que la mercancía esté dispuesta por orden de entrega, descargar los productos, gestionar los recibos con el cliente y, en ocasiones, hasta cobrar. Incluso a veces se encarga de visitar a los clientes y tomarles nota del pedido, por lo que también puede ser responsable de las ventas o de promocionar nuevos artículos. Aunque el salario puede aumentar ligeramente para aquellos que tengan experiencia, no es un factor determinante en este perfil, y la retribución media es de 16.400 euros anuales.

Las zonas donde se concentran un mayor número de centros logísticos son también las que más ofertas de empleo publican para el puesto. Así, la Comunidad de Madrid reúne un 24% del empleo para este perfil y en Cataluña se concentra el 23% de la oferta. En tercer lugar, se encuentra el País Vasco (16%), seguido de Andalucía (14%).

Técnico/a de compras

Es el responsable de seleccionar y negociar con los proveedores que suministran los productos a la empresa, y de pactar con ellos las condiciones del suministro, controlar la calidad de los productos suministrados, así como de su stock, y de llevar al día toda la documentación relativa a los procesos de compra. La experiencia es muy valorada en este puesto, de hecho, el sueldo de partida se sitúa en los 20.000 euros brutos anuales y, con más de cinco años de experiencia, puede llegar por encima de los 28.000 euros anuales.

Cataluña, la Comunidad de Madrid y el País Vasco recogen más del 85% de la oferta de empleo que se publica en nuestro país para este perfil.

Técnico/a de Exportación e Importación

Es el profesional que gestiona el cumplimiento de las obligaciones documentales aduaneras y fiscales necesarias para la entrada y salida de productos de nuestro país (aranceles, certificados de origen, certificados sanitarios, carta de aduanas, etc.). Debe coordinarse con departamentos locales, traders de la compañía, agentes de aduanas, autoridades portuarias y otros representantes públicos. Es responsable de resolver cualquier incidencia que pueda surgir, gestionar las solicitudes a los diferentes organismos, y de que la empresa cumpla con la legislación vigente y el pago de impuestos correspondiente. El rango salarial de estos profesionales es de 23.000 euros anuales hasta los 28.000 si cuentan con experiencia.

Cataluña aglutina más del 50% de la oferta que se publica para este perfil. En segundo lugar, se sitúa la Comunidad Valenciana (21%), seguida de la Comunidad de Madrid, que genera un 20% de las ofertas para estos profesionales.

Técnico/a de logística

Gestiona de forma eficaz y rentable todos los recursos materiales y humanos que participan en la cadena de distribución, desde el punto de origen de la mercancía hasta la llegada del producto a manos del cliente. Es responsable de todas las acciones de compra, almacenamiento, inventario, distribución y transporte. Entre sus objetivos está lograr una mayor rapidez en las entregas, generar una imagen fiable ante proveedores y clientes, asegurar el buen mantenimiento de los productos, maximizar el espacio de almacén y optimizar los costes de personal e infraestructuras. El salario se sitúa entre los 17.000 euros de partida y sube exponencialmente hasta los 28.000 euros anuales cuando llevan más de una década trabajando.

Cataluña y la Comunidad de Madrid son las regiones donde más empleo hay para este perfil, llegando al 75% de la oferta publicada en España.

Técnico/a de operaciones

Supervisa, coordina y ejecuta las diferentes operaciones logísticas que se llevan a cabo en las áreas de recepción, organización y despacho de productos. Entre sus funciones está supervisar los procesos de compra y abastecimiento de productos; las operaciones de preparación, almacenaje y manipulación de la mercancía; el transporte y la distribución; y el flujo de entrada y salida de productos. El sueldo de partida ronda los 22.000 euros brutos al año y puede ascender hasta los 28.000 euros anuales si cuentan con formación de postgrado y más de diez años de experiencia.

Cataluña es la autonomía que más empleo genera para este puesto, un 37% de las ofertas. Le sigue la Comunidad de Madrid, con un 33% de la oferta publicada en España, y en tercer lugar, la Comunidad Valenciana, con un 19% del total.

