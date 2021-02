Cambridge Institute da consejos para escoger un buen curso online eficaz y útil Comunicae

lunes, 22 de febrero de 2021, 13:59 h (CET) La crisis desatada por la covid-19 ha servido para reflexionar sobre cómo mejorar las aptitudes profesionales o complementar el currículum, pero también para estudiar otras salidas a través del reciclaje con un curso a distancia. El mercado ofrece una gran cantidad de cursos online, hay que saber elegir. Cambridge Institute, el mejor centro privado de formación de idiomas y pionero en el desarrollo de formatos online, da algunos consejos para escoger un buen curso online eficaz y útil Hay que considerar los intereses propios. Conocer las prioridades y necesidades, proporcionará claridad para saber qué curso online es más adecuado. Es preciso determinar si la formación debe ser más teórica o práctica. Si, por ejemplo, se es un alumno independiente, un curso online que proporcione más flexibilidad puede que sea lo que más se necesite.

Planificar la disponibilidad. Hay que tener en cuenta los horarios y compararlos con los plazos y las tareas del curso online. Lo recomendable es no optar por cursos excesivamente largos ya que, en esta situación tan impredecible, la disponibilidad puede cambiar.

Investigar el centro de formación. Es esencial asegurarse de que el centro de formación está acreditado. Hay que buscar opiniones y referencias de antiguos alumnos. También, es importante cerciorarse de qué docentes imparten el curso. La esencia de un curso online son los expertos que van a guiarlo. Además, es ideal que la formación se complemente con un chat para comunicarse con un profesional en tiempo real.

Certificar calidad en los contenidos. La formación online debe ofrecer contenidos que realmente aporten información novedosa al currículum y al desempeño profesional.

Corroborar que el curso proporciona certificado oficial. Antes de empezar cualquier curso, se debe confirmar si el título que se obtiene tiene validez oficial.

Garantizar el soporte y ayuda técnica. Un curso online que no ofrece servicio técnico, puede generar muchos inconvenientes a la hora de trabajar y comunicarse con los docentes.

Apostar por los idiomas. Los idiomas son fundamentales para el desarrollo personal y laboral. El conocimiento de otras lenguasincrementa las posibilidades de encontrar un empleo y se ha convertido en una competencia de valor añadido en el currículum. En algunos contextos laborales es un requisito imprescindible para ocupar un puesto de trabajo, especialmente de responsabilidad.

Cambridge Institute presenta una selección de los mejores cursos regulares, trimestrales y anuales para aprender idiomas y regalar a otros o a uno mismo. Todas las modalidades online. Desde el nivel A1 al C2.

Inglés

Es su oferta más amplia. Disponen de una gran variedad de cursos para preparar los exámenes oficiales o para perfeccionar el idioma de forma online.

Algunos de los cursos de inglés más solicitados son:

Inglés General Intensivo: con una duración de 3 meses, 6 o 9 y con acceso a todos los niveles y subniveles. Se puede realizar desde cualquier sitio. Se inicia cuando el alumno quiera. Precio: 500 euros.

Inglés de Negocios: en este curso se trabaja con situaciones frecuentes del entorno laboral, para mejorar la expresión en presentaciones, entrevistas y reuniones. Las unidades están desarrolladas para un método self-study y se dispone de un chat online con el profesor para resolver cualquier duda. Tiene una duración de 60 horas. Precio por trimestre: 450 euros.

Español

Para estudiar español online, Cambridge Institute es lo que necesitas. En esta escuela, ofrecen una amplia variedad de programas formativos adaptados a tus necesidades, con cursos de español para todos los perfiles y para todos los niveles.

Español General: la duración recomendable del curso es de 9 meses, aunque también puede escogerse de 3 o 6 meses. Inicia cuando el alumno quiera, dentro del período contratado. Precio: 450 euros.

Alemán

Para romper con los clichés de la dificultad del alemán y aprender en versión online y aumentar considerablemente las oportunidades laborales en el extranjero e incluso en algunos mercados de la economía española, como el turismo y la investigación, donde el conocimiento de este idioma gana enteros cada día.

Alemán General: la duración recomendable del curso es de 9 meses, aunque también puede escogerse de 3 o 6 meses. Inicia cuando el alumno quiera, dentro del período contratado. Precio: 450 euros.

Francés

Es la mejor opción para aprender francés. Disponen de cursos en formato online, diseñados para adecuarse al nivel del alumno, desde el primer contacto con el idioma hasta una experiencia más avanzada.

Francés General: la duración recomendable del curso es de 9 meses, aunque también puede escogerse de 3 o 6 meses. Inicia cuando el alumno quiera, dentro del período contratado. Precio: 450 euros.

Chino

Cambridge Institute hace una fuerte apuesta por la formación online en chino, acercando al idioma y la cultura de este gigante asiático con preeminencia actual y en el futuro.

Chino General: la duración recomendable del curso es de 9 meses, aunque también puede escogerse de 3 o 6 meses. Inicia cuando el alumno quiera, dentro del período contratado. Precio: 450 euros.

Para más información contactar en:

Plaza de España, 6, Madrid

cambridgeinstitute.net

Tlf: +(34) 917 587 555 /556

Acerca de Cambridge Institute

Cambridge Institute es un centro educativo privado, especializado en la formación de idiomas como inglés, español, francés, alemán y chino.

Más de 100.000 alumnos han participado en sus programas presenciales, online y en formato videoconferencia. Su amplia oferta de cursos permite a todas las personas, sin importar su edad, nivel de formación o lugar de residencia, cumplir sus objetivos y/o avanzar profesionalmente.

Su método de aprendizaje, centrado en el alumno, es garantía de éxito y de calidad. Diseñan sus programas a medida, incorporando las últimas y mejores tendencias y herramientas en el aprendizaje de idiomas.

Cambridge Institute, es también Centro Examinador autorizado para realizar exámenes oficiales de Cambridge English (Universidad de Cambridge), y cuentan con un alto porcentaje de aprobados por parte de sus alumnos.

Aprender idiomas de manera eficaz, entretenida y altamente gratificante es posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.