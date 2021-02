Kendra Decor lanza tips para decorar una habitación con mobiliario vintage Comunicae

lunes, 22 de febrero de 2021, 14:02 h (CET) La conocida empresa especializada en mobiliario y decoración vintage lanza algunos consejos que servirán para decorar la habitación de forma vintage sin que quede muy recargada Lo retro y vintage sigue siendo el top de los estilos para decorar una habitación. Un toque interesante, bonito, que nunca falla y además queda genial. ¿Qué es lo que caracteriza a este estilo? Los colores es algo muy característico a destacar, sobresalen principalmente los colores luminosos que dan vida a la decoración.

Kendra Decor aconseja seguir una serie de pasos para lograr que el dormitorio luzca como estilo vintage pero sin pasarse.

Escoger bien los colores de las paredes. Los más utilizados, como se ha mencionado antes, es el color beige o blanco. Pero se puede innovar un poco y escoger colores más rosa pastel o colores que den sensación de antiguo.

Adaptar los muebles del dormitorio a este estilo. Muebles con diseño industrial vintage como los que se pueden encontrar en la sección de muebles de Kendra Decor. Para que no quede muy recargada se pueden colocar solo algunos muebles vintage como por ejemplo el cabecero de la cama, la lámpara, poner taburetes de este estilo, etc.

Las lámparas antiguas son perfectas para este ambiente, además es ideal si se combina con una luz cálida en vez de fría para dar mayor sensación de antigüedad.

El papel pintado puede ser perfecto para ambientar la habitación. Se puede colocar en toda la pared o solo en algunas partes.

Los espejos vintage que destaquen por su marco temático. En una habitación vintage siempre debe haber un mueble principal, ya sea un aparador o el motivo sobre el cabecero de la cama generalmente de madera para conseguir mucha más fuerza en este estilo. Además, no habrá problemas para combinarlos con el resto de la habitación ya que este tipo de material se adapta a todo. Se puede pasar de una habitación simple a una decoración vintage sin necesidad de cambiarlo todo.

En Kendra Decor se puede encontrar todo este tipo de mobiliario, productos originales, creativos y al más estilo vintage que se adaptan a los gustos y necesidades de los clientes.

