Clúster FOOD+i y Esade Creapolis se unen para transformar el sector agroalimentario del Valle del Ebro

lunes, 22 de febrero de 2021, 13:38 h (CET) Clúster FOOD+i, Clúster Alimentario del Valle del Ebro, ha firmado un acuerdo de colaboración con Esade Creapolis, Parque Empresarial y del Conocimiento de la escuela de negocios de Esade Clúster FOOD+i, Clúster Alimentario del Valle del Ebro, y Esade Creapolis, Parque Empresarial y del Conocimiento de la escuela de negocios Esade, han firmado un acuerdo de colaboración para promover la innovación y la transformación en el sector alimentario en los próximos años. Esta alianza representa una apuesta conjunta de ambas organizaciones para el impulso de iniciativas innovadoras y el desarrollo de nuevos modelos de negocio en el sector que garanticen la sostenibilidad futura del sistema y refuercen el liderazgo del sector alimentario del Valle del Ebro, en un momento especialmente relevante por la clara apuesta de Europa por la generación y transformación verde y digital del sector industrial europeo a través de los fondos Next Generation.

A través de la creación de equipos y estrategias de trabajo conjuntas, se colaborará para la generación de nuevas soluciones y modelos de negocio enfocados a mercado que puedan servir de eje transformador del sector alimentario en beneficio de la sociedad.

“Para nuestra organización, esta alianza supone dar un paso en la consolidación de nuestro ecosistema de innovación, y reforzar nuestra propuesta de valor centrada en pilares clave como son la interacción empresarial, la innovación y la aceleración de los procesos de cambio estratégico que se avecinan, mediante la generación e implantación de nuevos modelos de negocio que permitan incrementar la competitividad sostenida y sostenible de nuestros socios y del sector alimentario del Valle del Ebro” ha afirmado Juan Viejo Blanjard, Director Gerente de Clúster FOOD+i.

“La colaboración con organizaciones empresariales como Clúster FOOD+i aporta un gran valor añadido y enriquece el ecosistema de Esade Creapolis. . Este acuerdo representa para nosotros un punto de partida que facilitará el desarrollo de iniciativas y proyectos de interés compartido no solo a nivel nacional sino también a nivel europeo”, ha afirmado Oriol Alcoba, director general de Esade Creapolis.

La Asociación Empresarial Clúster FOOD+i es una asociación privada, sin ánimo de lucro, que cuenta actualmente con más de 100 socios, principalmente empresas alimentarias líderes en su categoría con una clara apuesta por la innovación, distribuidas a lo largo de las regiones que integran el Valle del Ebro. De forma conjunta, las empresas socias de Clúster FOOD+i presentan una facturación anual de 4.315 millones de euros y generan más de 12.000 empleos directos, según cifras actuales.

Esade Creapolis es el parque empresarial y de conocimiento de la escuela de negocios de Esade. Situado en el Campus de Esade en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), fue inaugurado el 2009. Ofrece una gran variedad de servicios orientados a promover y acelerar la innovación y cuenta con una infraestructura física de 20.000 m², donde se ubican 55 empresas de diversos sectores. Se trata de un ecosistema innovador donde conviven grandes corporaciones, pymes, start-ups y otros agentes, y se nutre directamente del conocimiento y del talento de la escuela de negocios Esade.

