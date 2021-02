Pavón Chisbert Abogados constituye una alianza con EZ estudio jurídico Zanoni & Asociados de Argentina Comunicae

lunes, 22 de febrero de 2021, 13:26 h (CET) El estudio jurídico Pavón Chisbert Abogados constituye una alianza estratégica con su homólogo argentino EZ- estudio jurídico Zanoni & Asociados, con el principal objetivo de proveer activamente una asistencia jurídica internacional integral, orientada a emprendedores y empresarios de los dos países Ambos despachos se encuentran en la actualidad trabajando en el desarrollo de múltiples sinergias, siendo el actual acuerdo alcanzado el que guarda como objeto proveer de asistencia legal a las empresas y empresarios que desarrollan sus actividades en España y Argentina, en el área mercantil (litigación, constitución y disolución de sociedades, elaboración de contratos, etc.) y laboral (conciliación, litigación, elaboración de contratos, asesoramiento, etc.) principalmente.

“En España se concentra más del 25% de los emigrantes argentinos, y además Argentina cuenta con una importante presencia de la cultura española. Por lo tanto, consideramos absolutamente necesario contar con un equipo de abogados altamente cualificados en ambos lados del Océano que responda al unísono ante contingencias comunes o relacionadas”, comenta Melissa Zanoni, directora de EZ- estudio jurídico Zanoni& Asociados.

Por un lado, EZ - estudio jurídico Zanoni & Asociados, se trata de un estudio jurídico formado por profesionales de primer nivel, dedicado a brindar servicios jurídicos de la mejor calidad, especializado en derecho empresarial y laboral. Liderado por la letrada Melissa Zanoni, quien es abogada egresada de la Universidad Argentina de la Empresa, especialista en derecho empresarial, diplomada en derecho procesal laboral, en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y columnista de las revistas: derecho comercial y las obligaciones; y derecho laboral y la seguridad social de Thomson Reuters, Argentina. EZ- Estudio jurídico Zanoni & Asociados cuenta con su sede principal a pocas cuadras del Palacio de Justicia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ofrece un servicio optimizado con profesionales especializados en las diferentes ramas del derecho.

Por otro lado, Pavón Chisbert Abogados, se trata de un despacho jurídico multidisciplinar, especializado en Derecho Civil, Penal y Laboral, contando con profesionales especializados en cada una de las ramas del Derecho. Su fundación corresponde a Francisco José Pavón Chisbert, graduado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid, con máster habilitante concedido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Francisco José, a parte de su profesión de letrado, es perito judicial y de parte, calígrafo y grafólogo, apareciendo en los listados oficiales de peritos que emite todos los años el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pavón Chisbert Abogados cuenta con su sede principal en la calle Velázquez en una icónica edificación de la capital.

