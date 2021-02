Euronet Worldwide, Inc. añade ocho bancos más a su red de cajeros compartidos en España Comunicae

lunes, 22 de febrero de 2021, 10:14 h (CET) Bankinter, EVO Banco, Triodos Bank, Grupo Cajamar, Grupo Caja Rural/Banco Coorperativo, Eurocaja Rural, Laboral Kutxa y Caixa Guissona Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), proveedor líder de pagos electrónicos a nivel mundial, ha anunciado hoy la firma de acuerdos de participación en la red de cajeros automáticos en España con el Grupo Caja Rural / Banco Cooperativo, Grupo Cajamar, Bankinter, Eurocaja Rural, EVO Banco, Triodos Bank, Caixa Guissona y Laboral Kutxa.

Según los términos del acuerdo del Programa de Participación en la Red de Cajeros de Euronet, la compañía permite a los millones de titulares de tarjetas de los bancos acceder a los miles de cajeros de Euronet en España en su red nacional de cajeros. Al adherirse al programa, los bancos aumentan significativamente su capacidad de llegar a los clientes a través de los cajeros de Euronet situados en lugares de alto tráfico, así como en cajeros situados en zonas rurales a través de la iniciativa ATM - Cajeros para la Comunidad de la compañía, que ayuda a disminuir los "desiertos de efectivo" en el país.

Resultados del programa de participación en la red de cajeros automáticos de Euronet

Los últimos acuerdos son una muestra del compromiso de Euronet con la estrategia de redes independientes de cajeros automáticos compartidos que se centran en la expansión de la red de cajeros de la empresa para beneficiar tanto a los bancos como a los consumidores.

Euronet dispone de cajeros automáticos en unos 30 países con más de 40 acuerdos de participación en la red, lo que proporciona a los bancos un mayor número de puntos de contacto con los clientes sin necesidad de realizar gastos de capital. Además, los bancos confían las operaciones de los cajeros automáticos a la experiencia mundialmente reconocida de Euronet, que garantiza la eficiencia, la seguridad y las continuas inversiones y actualizaciones del parque de cajeros. La marca del banco también es visible a través de la red de cajeros del país, con la posibilidad adicional de adaptar las campañas de marketing flexibles diseñadas por el banco.

Los consumidores se benefician de un acceso fácil y cómodo a su dinero en efectivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo el país, al tiempo que disfrutan de servicios de efectivo innovadores, como depósitos en efectivo, dispensaciones multidivisa, funciones sin contacto, transacciones de efectivo sin tarjeta, transferencias de dinero y muchas más opciones que pueden mejorar aún más la oferta de los bancos participantes a sus clientes.

Euronet’s REV® Payments Cloud Permite la modernización de los pagos

Con el programa ATM Network Partcipation, Euronet ofrece una solución a numerosos bancos que están revisando estratégicamente sus redes de cajeros automáticos en busca de eficiencia operativa, al tiempo que investigan formas de ampliar la oferta de productos a los clientes.

El programa forma parte de la cartera de servicios de externalización de cajeros automáticos a gran escala de Euronet, que cubre toda la cadena de valor de las operaciones de cajeros automáticos, apoyada y gestionada de forma centralizada con REV® Payments Cloud (REV) de la empresa y sus plataformas e infraestructura de procesamiento principales.

REV forma parte del vanguardista Ecosistema REN™ de Euronet, que proporciona procesamiento y servicios de pagos avanzados con soluciones in situ o desde una nube privada en los centros de datos de Euronet en todo el mundo. El Ecosistema REN abarca las últimas innovaciones en materia de pagos y ofrece puertas de acceso a productos y servicios de tecnología financiera, lo que sitúa a la empresa a la vanguardia de su sector. Los productos y servicios omnicanal de Euronet, que tienden un puente entre las transacciones digitales y las físicas, y las capacidades de pago alternativas a nivel mundial, en rápida expansión, ofrecen al consumidor una posibilidad de elección sin precedentes.

Gracias a la arquitectura modular y basada en API de REV, Euronet está en condiciones de incorporar rápidamente y sin problemas a los bancos a su programa de participación en la red de cajeros automáticos, ofreciendo los más altos estándares de seguridad y disponibilidad. REV proporciona acceso a una sólida infraestructura de soluciones de pago que permite a los bancos satisfacer las necesidades inmediatas con la flexibilidad necesaria para el crecimiento futuro. Estos servicios abarcan desde los depósitos en efectivo hasta las transacciones sin contacto y sin tarjeta, así como la distribución de productos digitales de los amplios socios del Ecosistema REN de Euronet que son adecuados y atractivos para el consumidor que da prioridad al móvil.

"Estamos entusiasmados con la expansión de nuestros servicios de participación en la red de cajeros automáticos en España, y damos la bienvenida a todos nuestros nuevos socios a la red compartida de Euronet", dijo Nikos Fountas, vicepresidente ejecutivo y director general del segmento de procesamiento EFT de Euronet Américas y EMEA.

"Los nuevos acuerdos demuestran nuestra estrategia de ser un catalizador de la consolidación de los cajeros automáticos en los países en los que operamos, en beneficio de nuestros bancos asociados y sus clientes. En toda Europa, experimentamos e impulsamos una oleada de innovaciones en los cajeros automáticos, y estamos seguros de que esta tendencia se acelerará aún más.

Disponemos de la tecnología, los recursos, los conocimientos y una sólida propuesta de valor que nos sitúa en la vanguardia de la innovación en materia de pagos, combinando el mundo físico y el digital de los pagos".

