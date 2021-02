AleaSoft: "El PPA es mucho más que conseguir un buen precio" Comunicae

lunes, 22 de febrero de 2021, 10:18 h (CET) La importancia de los PPA no consiste solamente en conseguir un buen precio. La característica fundamental de un PPA es que es una herramienta de gestión de riesgos, tanto para el consumidor como para el productor. Los PPA permiten mitigar el riesgo de precios de mercado y a los desarrolladores les garantiza una estabilidad en los ingresos que les ayuda a aumentar las probabilidades de conseguir financiación con un mayor apalancamiento Lo que más se acostumbra a destacar de un PPA es el precio acordado entre ambas partes. Aunque es algo que en la mayoría de acuerdos se mantiene confidencial, se tiende a destacar cuándo de ventajoso es ese precio para el consumidor, comparado con los precios del mercado spot de ese momento. Este fue uno de los temas analizados en el webinar de AleaSoft “Perspectivas de los mercados de energía en Europa a partir de 2021 (III)” realizado el 18 de febrero, en el que participaron ponentes de Engie.

Pero para los expertos de Engie, la característica más atractiva de un PPA para un consumidor no es el precio acordado ni que éste pueda suponer un ahorro importante frente a los precios de mercado esperados. Lo más importante de un PPA es que supone una mitigación o eliminación del riesgo de precios de mercado, por lo que hay que entender los contratos PPA como una herramienta de gestión de riesgos.

A la hora de negociar un contrato de compraventa de energía a largo plazo, la mentalidad no debe ser la de conseguir el precio más económico posible, sino ser la de conseguir un precio para el que el modelo financiero estime el rendimiento esperado, teniendo en cuenta que ese será un precio firme sin el riesgo de la volatilidad de los precios del mercado spot o de futuros.

Además, esta premisa también es válida para el productor. La principal razón de ser de un PPA es conseguir una seguridad en cuanto a los ingresos y flujos de caja de la instalación de generación de electricidad, lo que hará que el proyecto tenga más posibilidades de ser financiado o que este financiamiento sea con un apalancamiento mayor. Esto convierte al PPA en un acuerdo win-win que permite a ambas partes una mitigación de riesgos y una seguridad sobre costes e ingresos futuros a largo plazo.

Así, hay que entenderlo como una cobertura de riesgos y no como una herramienta de trading. “No hay que mirar atrás para ver lo que se hubiera ahorrado en el mercado sin el PPA, hay que mirar al futuro y entender que se ha eliminado el riesgo de precios de mercado”, comentaron los expertos durante el webinar.

PPA vs subastas

Después de publicarse los resultados de la subasta de renovables celebrada en España el 26 de enero, se ha hablado mucho sobre si los precios de los PPA a partir de ahora tenderán a acercarse a los 24,47 €/MWh del precio medio resultado de la subasta. Durante el webinar se analizaron en profundidad las diferencias entre los PPA y las subastas, cómo son dos tipos de producto distintos y por qué sus precios no son comparables.

Entre las principales diferencias entre contratos PPA clásicos y el REER (Régimen Económico de Energías Renovables) de las subastas que explican las diferencias de precio entre ambas, se encuentran hechos como las complejidades adicionales de un PPA y las garantías extras que éste requiere, la duración media más corta de un PPA frente a los 12 años de REER, o la posibilidad de abandonar el REER antes del período estipulado y que no es posible en un PPA.

Los PPA complejos, pero robustos

Los PPA son contratos complejos. El precio es una pequeña parte del contrato que debe contener: garantías, terminación, cambios regulatorios, etc. Son contratos robustos que deben contemplar garantías sobre todas las posibles situaciones futuras que hagan difícil la terminación anticipada de forma unilateral.

“No hay un PPA igual a otro”, se comentó en el webinar. La negociación de un PPA es un proceso largo que involucra muchas partes. Además de productor y consumidor, también puede haber la figura de la utility entremedio. Ésta será la que permitirá adaptar la curva de producción de la instalación a la curva de consumo del consumidor final. Además, absorberá los desvíos y aportará garantías.

También se analizó, a raíz de las preguntas de los asistentes, la importancia y la necesidad de disponer de previsiones de largo plazo de precios horarios de mercado como un input imprescindible de cualquier modelo financiero para estimar costes o ingresos durante la duración del contrato o la vida útil de la instalación.

