Desconexión digital y sostenibilidad: retos que motivan a los estudiantes de Diseño e Ingeniería de Elisava

Los alumnos de Elisava de la promoción 2019-2020 han presentado los Trabajos Fin de Grado (TFG) en un ambiente atípico marcado por la pandemia Los estudiantes del Grado en Diseño y del Grado de Ingeniería de Diseño Industrial de Elisava, la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona, han presentado los Trabajos Fin de Grado (TFG) centrados mayoritariamente en la desconexión digital, la economía circular y la sostenibilidad. Son una generación concienciada con los problemas sociales, con el medio ambiente y el mundo que nos rodea, y ello queda demostrado en los proyectos finales de carrera de la hornada de alumnos de Elisava del 2020.

Proyectos destacados de los alumnos de Diseño e Ingeniería

Orwell: la rebelión digital

El proyecto Orwell, de Sergio García, propone un sistema de productos que ofrece privacidad de identidad en las redes sociales. Una parte del proyecto es el símbolo o logotipo llamado Orwell, que se coloca en la ropa como un estampado o parche. De esta forma las personas podrán comunicar su deseo de no aparecer en las publicaciones online de otros a través de la ropa que usan. El proyecto también propone Orwell Noise, una herramienta digital creada con Spark AR de Facebook que reconoce el símbolo cuando aparece en cámara y oculta la cara del usuario con una máscara facial virtual.

You vs The Machine: Tecnología y opresión

En el contexto social actual, plenamente digitalizado, la tecnología ha adoptado muchas veces un papel político, como arma que amplifica el poder y la autoridad de algunos, al tiempo que reproduce las mismas desigualdades e injusticias. El proyecto de Maria Moreso, You vs The Machine deconstruye la opresión tecnológica en tres partes: vigilancia, discriminación y manipulación. En respuesta a este enfoque, se ha diseñado un kit que consta de tres ejercicios, cada uno referido a un tipo de opresión. El objetivo principal del kit es concienciar y reflexionar a través de la propia experimentación del usuario.

Lleig: los cánones de belleza afectan, también, a las frutas y verduras

El proyecto Lleig, elaborado por Julia Roca, presenta cuatro productos cosméticos que parten de un solo vegetal reivindicando así su desaprovechamiento: jabón, crema hidratante, zumo y piel deshidratada. Toneladas de frutas y verduras se desechan por no pasar los cánones estéticos. Aunque el aspecto no interviene en la calidad nutricional del alimento, se utiliza como estrategia de marketing. Lleig presenta un ritual de cosméticos mostrado como un elogio a la salud, que busca potenciar la belleza esencial a través de sanar la belleza externa e interna.

Agro: dar vida a los residuos

El proyecto Agro, elaborado por Berta Daina, plasma como un sistema basado en el reciclaje puede ofrecer una nueva perspectiva hacia la economía circular y la relación entre los residuos y sus múltiples posibilidades. El proyecto plantea como se puedereciclar el residuo orgánico para darle una segunda vida a través de la creación de biomateriales. Es el caso de la colección de bolsas elaboradas a partir de bioplásticos y la colección de vajilla a través de biocerámica, como por ejemplo, la cáscara de huevo.

De la universidad al mercado

El Trabajo de Fin de Grado es un proyecto clave en la actividad académica del alumnado de Elisava. La culminación de los años de carrera se concreta con el proyecto final que les permite aplicar todo el conocimiento y práctica adquirida durante los cuatro años de grado. Estos proyectos que requieren de gran esfuerzo, dedicación, horas de trabajo y ejecución a veces acaban convirtiéndose en una realidad. La escuela impulsa diversas iniciativas para dar soporte a los alumnos con voluntad de llevar sus proyectos un paso adelante. El Vivero Elisava Alumni, por ejemplo, es la incubadora de Elisava que da la oportunidad a exalumnos de impulsar los proyectos de diseño e ingeniería y darles salida al mercado. Desde Elisava también se ha puesto en marcha el crowdfunding challenge, una iniciativa que selecciona proyectos de alumnos o Alumni que dan respuesta a retos sociales, educativos y medioambientales desde el diseño. Los proyectos escogidos reciben acompañamiento en las fases de diseño, estrategia, lanzamiento de la campaña de micromecenazgo por un grupo de expertos.

