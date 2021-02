La imprenta puede ser una gran aliada para las empresas, según ImprentaMadrid.com Comunicae

lunes, 22 de febrero de 2021, 08:00 h (CET) Conseguir el interés, el deseo latente de compra, la atención y la acción de los clientes no es sencillo en un mundo con tanta competencia. Con el fin de destacar, las empresas necesitan utilizar algunas armas publicitarias y una de ellas es la imprenta La publicidad es el arma más poderosa para las empresas a la hora de promocionarse e informar a sus consumidores sobre sus productos. Cada año, según los últimos informes de Statista, las empresas invierten una media de 14 millones de euros en publicidad. El marketing tiene una evolución muy rápida y pese a lo revolucionarios que han sido los medios digitales y lo bien que funcionan, las nuevas técnicas que van apareciendo, la publicidad impresa sigue siendo el medio que mejor funciona, una técnica publicitaria tradicional que aún no ha muerto y que, en muchas ocasiones, obtiene resultados mucho mejores que otros medios más actuales y nuevos.

ImprentaMadrid.com, es un referente dentro del mundo de la publicidad impresa. Esta empresa que ha asesorado y trabajado con una gran cantidad y variedad de profesionales, afirma que, a la hora de crear una estrategia de marketing infalible, la publicidad impresa tiene una cantidad de ventajas que no todas las empresas conocen. Según ImprentaMadrid.com, la publicidad impresa es mucho más cercana, ya que es más sencillo segmentar el público al que se quiere dirigir la empresa (segmentando por zonas geográficas). Es una publicidad directa, que el target puede palpar y guardar, una información que pueden usar en cualquier momento con un gran poder comercial.

Otra gran ventaja de la impresión para las empresas es que este tipo de soporte genera mucho menos “ruido” publicitario que otros medios. Mientras algunos medios digitales como las redes sociales e Internet suponen en muchas ocasiones una información invasiva e insistente, considerada como spam, soportes como los folletos y carteles tienen un valor informativo. En un mundo tan publicitario, esto es muy importante a la hora de captar la atención del público objetivo. ImprentaMadrid.com recomienda este soporte, ya que mediante esta modalidad es posible conseguir

La impresión como medio publicitario para las empresas puede ser un lienzo en blanco hacia un mayor desarrollo de la creatividad, permitiendo una libertad de diseño que otros soportes no suelen tener. De esta forma es posible conseguir permanecer mayor tiempo en la mente de los posibles clientes, gracias a ese poder visual que tienen los medios impresos. Los medios digitales están invadidos por una gran cantidad de mensajes publicitarios que en muchas ocasiones se pierden. Por lo tanto, los medios impresos no deben descartarse nunca como estrategia publicitaria. Sin embargo, es importante incluir dentro de la estrategia de marketing varios soportes y medios para ganar efectividad.

