Europa, contra el discurso del odio Antonio Peiró, Lleida Lectores

@DiarioSigloXXI

domingo, 21 de febrero de 2021, 13:57 h (CET) Las críticas a España por el caso Hasel son sorprendentes. En Europa se persigue el discurso del odio cada vez más y tienen una legislación mucho más restrictiva que España. Hace apenas dos meses en Francia un rapero llamado Maka ha sido condenado a dos años de prisión por apología del terrorismo en sus canciones; en Bélgica un cómico, Dieudonné, ha sido condenado a cárcel por incitar al odio desde el escenario; en el Reino Unido raperos de Ladbroke Grove han estado en prisión por fomentar la violencia en sus canciones y además si realizan nuevos vídeos en el futuro, deberán informar antes a Scotland Yard; en Suiza el grupo de rap Chaostruppe ha sido condenado por insultar gravemente en sus letras. En las democracias europeas no entienden que haya gente defendiendo a violentos como Hasel. ¿Qué tipo de sociedad democrática pretenden construir los que defienden el discurso del odio, de animar a asesinar a policías o a políticos que no piensan como tú? Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Aviso de Bruselas Juan García, Cáceres Europa, contra el discurso del odio Antonio Peiró, Lleida El perverso "neoliberalismo" José Morales, Palafrugell Por la libertad de Cuba Enric Barrull, Girona ¿El "efecto Illa? Jaume Catalán, Girona