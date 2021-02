Por la libertad de Cuba

Se han cumplido veintitrés años del viaje de Juan Pablo II a Cuba. Ese primer viaje de un Papa a la isla ha sido ahora conmemorado con un manifiesto que con el título "He visto la aflicción de mi pueblo", ha sido respaldado por quinientas diez personalidades cubanas que se sitúan en la estela de José Martí, el Padre Félix Varela y Oswaldo Payá.



Piden para Cuba el reconocimiento de la diversidad de sus gentes, la salida del colapso socio-económico y político, la lucha contra la corrupción, la protección de la familia y el fin de un modelo educativo al servicio de la ideología comunista.



En Cuba no hay diálogo, sino represión. Las condiciones políticas no han cambiado, pero quizás sí esté cambiando algo en el seno de la sociedad. Los firmantes del manifiesto exponen que su compromiso sociopolítico nace de la Fe que profesan.