Podemos y la Dolores de Calatayud

En una entrevista en el programa de Monedero en la tele de “Público”, “En la frontera”, el pasado 5 de noviembre, el politólogo se quejaba de las penas de cárcel contra raperos o el proceso contra Willy Toledo y le decía a Albert Pla que no se podía mirar para otro lado. "Está jodido, sí, hoy en día te lleva a juicio hasta Podemos", le replicó el cantautor, Albert Plá, antes de explicar que le denunciaron y condenaron por decir que "mataría a todos los de Podemos antes de que tengan guardaespaldas". ¿No es paradójico? Si me apuran, puedo comprender que, por el pan nuestro de cada día, haya gente que diga que lo blanco es verde. Por ejemplo: la Dolores de Calatayud. Pero hacerlo por ambición, es penoso. Hay muchas maneras de prostituirse, Podemos, pero teniéndolo todo a vuestro favor, habéis elegido la más denigrante. Yo creo que lo peor que os ha podido pasar en la vida, es llegar a donde estáis. No creáis que os envidio, ni a vosotros, ni a ninguno de los que estáis en el poder, dais lástima. La Biblia dice que más responsabilidad tiene quien ocupa mayor cargo y, todo se paga. Rezaré por vosotros.