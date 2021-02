'Nuestra Lengua Madre’, mucho más que la primera lengua

El 21 de febrero, se celebra el ‘Día de la Lengua Materna’. Como su propio nombre indica, es la lengua que se aprende principalmente de 'nuestra Madre`', la persona a quien más apego se tiene durante los primeros años de vida La Lengua Madre es aquella con la que se comienza a conocer el mundo en el que se ha nacido, y si se trata de la lengua vehicular del entorno en que se vive, "será la que nos acompañe en el territorio que nos vio crecer".

Desafortunadamente, no todas las lenguas poseen el mismo estatus; ni siquiera allá donde son habladas. El poder que se le atribuye a cada lengua, influye directamente en el uso que se hará de ella, y esto supone en muchos casos renunciar a la lengua madre en aras de otra con mayor poder o utilización.

Sin embargo, hay algo que caracteriza a la lengua madre más allá del contexto sociolingüístico: no sólo es la primera lengua que se aprende, sino que se aprende mediante esa lengua.

Ese aprendizaje va más allá del código que se emplee para referirse a un determinado concepto; el léxico, la estructura gramatical y sintáctica, la entonación, el acento y otros muchos elementos lingüísticos, "completan el modo en que se percibe todo lo que nos rodea, formando nuestra identidad en torno a la lengua".

"Si la lengua materna es la vehicular de nuestro entorno, compartimos con nuestros interlocutores esa identidad a través del uso; en consecuencia, nuestra lengua madre nos permite mantener junto al resto de sus hablantes una identidad colectiva, o lo que es lo mismo: una forma de ver el mundo y darle significado". Así es como afloran muchas culturas, pues el pensamiento de cada hablante se desarrolla mediante su lengua madre, cuya transmisión a lo largo del tiempo lega a cada persona la progresiva visión del mundo que tiene su comunidad lingüística.

En definitiva, la lengua madre proporciona un legado cultural, tan importante como el de cualquier otra lengua. No obstante, el irremediable contacto con otros idiomas provoca la confluencia entre distintas formas de ver el mundo, y es deber de cada quien y cada comunidad lingüística asegurar la convivencia de las lenguas en contacto.

"El conocimiento de otras lenguas nos enriquece como personas, nos permite entender a las distintas comunidades y aprender de ellas, así como ellas de la nuestra. Pero no debemos olvidar el legado que recibimos y que hemos de trasladar a las futuras generaciones; no debemos interrumpir la cadena de transmisión de una identidad que nos impulsó a ser quien somos; tanto a nivel individual, como a nivel colectivo".

"Este Día y todos los días, defendamos el multilingüismo, la diversidad cultural, el diálogo intercultural y, por supuesto, la plena libertad de su expresión".

Autor: Mikel Manso Ordeñana

Lingüista. Instituto Europa de los Pueblos, Fundación Vasca.

www.InstitutoEuropaDeLosPueblos.org



--

Geure AMA HIZKUNTZA, lehen hizkuntza baino gahiago

Igande honetan, otsailaren 21ean, ama hizkuntzaren eguna ospatuko da. Izenak adierazi bezala, gehienbat amagandik ikasten dugun hizkuntza da, geure bizitzaren lehenengo urteetan gurekin gehien egoten den pertsona baita. Ama hizkuntzarekin hasten gara mundua ezagutzen, eta bizi garen inguruan mintzatzen bada, bizian zehar gurekin izango dugun hizkuntza da.

Tamalez, hizkuntza guztiek ez dute estatus bera, ezta mintzatuak diren tokietan ere. Hizkuntza bakoitzari ematen zaion botereak eragin zuzena du mintzatzerakoan aukeratuko dugun hizkuntzan. Ondorioz, geure ama hizkuntza alboratu eta hizkuntza boteretsuago edo erabiliago bat erabiliko dugu.

Alabaina, ama hizkuntza ez da soilik ikasten dugun lehenengo hizkuntza; aitzitik, hizkuntza honen bidez ikasi egiten dugu. Ikaspen hau edozein kontzeptu adierazteko erabiltzen dugun kodeaz harago doa. Lexikoak, egitura gramatikal eta sintaktikoak, tonuak, azentuak eta beste hainbat hizkuntza-ezaugarrik osatzen dute gure inguruko gauza oro antzemateko moduan, geure nortasuna hizkuntzaren inguruan eratzen dugula. Gure ama hizkuntza gure inguruan mintzatu ohi den hizkuntza baldin bada, nortasun hau gure solaskideekin partekatzen dugu.

Ondorioz, ama hizkuntzak gainontzeko hiztunekin batera nortasun kolektiboa, mundua ikuskatzeko eta honi esanahia emateko modua mantentzea ahalbidetzen digu. Hala garatu izan dira munduan zeharreko hainbeste kultura, hiztun bakoitzaren pentsamendua haren ama hizkuntzaren bidez garatzen baita. Ama hizkuntza belaunaldiz belaunaldi transmititzean, hiztunari haren hizkuntza-komunitateak denboran zehar izan duen munduarekiko ikuspuntua lagatzen zaio.

Honenbestez, gure ama hizkuntzak kultura-ondare bat eskaintzen digu, beste edozein hizkuntzarena bezain garrantzitsua. Hala ere, hizkuntzen arteko ukipena saihestezina denez, mundua interpretatzeko modu ezberdinek topo egiten dute. Hortaz, hiztun eta hizkuntza-komunitate bakoitzaren betebeharra da ukipenean dauden hizkuntzen arteko elkarbizitza bermatzea. Gure ama hizkuntzaz bestelako hizkuntzak ezagutzeak gure izaera aberasten du, beste komunitate batzuei ulertzea eta haiengandik ikastea ahalbidetzen digulako. Baina banan-bana nahiz herri gisa garenak izatera eraman gaituen nortasunaren transmisio-katea apurtzerik nahi ez badugu, ez dugu ahaztu behar jaso dugun eta geure ondorengoei laga behar diegun hizkuntza-ondarea.

Hizkuntza-aniztasuna, kultura-aniztasuna, kulturen arteko komunikazioa eta hauen erabateko adierazpen-eskubidea defenda ditzagun, gaur bezala urteko gainerako egun guztietan ere.

Egilea: Mikel Manso Ordeñana

Hizkuntzalaria. Herrien Europa Institutua. Euskal Fundazioa.

www.InstitutoEuropaDeLosPueblos.org

UNESCO / Día internacional de la lengua materna

La idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna fue una iniciativa de Bangladesh. Fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO de 1999 y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000.

La UNESCO cree en la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades sostenibles. En el marco de su mandato en pro de la paz, trabaja para preservar las diferencias de culturas e idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto de los demás.

La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen. Cada dos semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual.

No obstante, gracias a la comprensión de la importancia que tienen las lenguas maternas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe basada en éstas, en particular desde los primeros estudios y el compromiso cada vez mayor de que evolucionen en la esfera pública.

Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible.

Celebraciones en 2021

El tema del Día Internacional de la lengua materna 2021 “Fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad” reconoce que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión, y que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se centran en no dejar a nadie atrás.

La UNESCO considera que la educación, basada en la primera lengua o la lengua materna, debe empezar desde los primeros años de escolaridad, ya que la atención y la educación de la primera infancia son el fundamento del aprendizaje.

UNESCO: International Mother Language Day

The idea to celebrate International Mother Language Day was the initiative of Bangladesh. It was approved at the 1999 UNESCO General Conference and has been observed throughout the world since 2000.

UNESCO believes in the importance of cultural and linguistic diversity for sustainable societies. It is within its mandate for peace that it works to preserve the differences in cultures and languages that foster tolerance and respect for others.

Linguistic diversity is increasingly threatened as more and more languages disappear. Globally 40 per cent of the population does not have access to an education in a language they speak or understand. Nevertheless, progress is being made in mother tongue-based multilingual education with growing understanding of its importance, particularly in early schooling, and more commitment to its development in public life.

Multilingual and multicultural societies exist through their languages which transmit and preserve traditional knowledge and cultures in a sustainable way.

2021 CELEBRATIONS

The theme of the 2021 International Mother Language Day, “Fostering multilingualism for inclusion in education and society,” recognizes that languages and multilingualism can advance inclusion, and the Sustainable Development Goals’ focus on leaving no one behind. UNESCO believes education, based on the first language or mother tongue, must begin from the early years as early childhood care and education is the foundation of learning.

UNESCO: Journée internationale de la langue maternelle

L’initiative de célébrer une Journée internationale de la langue maternelle vient du Bangladesh. Elle a été approuvée à la Conférence générale de l’UNESCO en 1999 et est observée dans le monde entier depuis 2000.

L'UNESCO croit en l'importance des diversité culturelles et linguistiques pour des sociétés durables. C'est au sein de son mandat pour la paix qu'elle oeuvre pour préserver les différences de cultures et de langues qui favorisent la tolérance et le respect des autres.

À l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque année le 21 février, l’UNESCO réaffirme son engagement en faveur de la diversité linguistique et invite ses États membres à célébrer la journée dans autant de langues que possible afin de rappeler que la diversité linguistique et le multilinguisme sont essentiels pour le développement durable.

La diversité linguistique(link is external) est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent. 40% des habitants de la planète n’ont pas accès à un enseignement dans une langue qu’ils parlent ou qu’ils comprennent. Néanmoins, on constate des progrès dans le domaine de l’enseignement multilingue basé sur la langue maternelle, avec une prise de conscience croissante de son importance, en particulier pour les enfants d’âge préscolaire, et plus d’engagement en faveur de son développement dans la vie publique.

Les sociétés multilingues et multiculturelles existent à travers leurs langues, qui transmettent et préservent les savoirs et les cultures traditionnels de manière durable.

Célébrations 2021

Le thème de la Journée internationale de la langue maternelle 2021, "Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société", reconnaît que les langues et le multilinguisme peuvent faire progresser l'inclusion et atteindre les objectifs de développement durable dont le principe est de ne laisser personne de côté. L'UNESCO estime que l'éducation, fondée sur la première langue ou la langue maternelle, doit commencer dès la petite enfance, car la protection et l'éducation de la petite enfance est le fondement de l'apprentissage.