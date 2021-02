Las razas de gatos más buscadas en España Comunicae

viernes, 19 de febrero de 2021, 17:36 h (CET) Con motivo de este primer Día Internacional del Gato, Wamiz.es, el medio de comunicación especializado en animales de compañía líder de Europa, ha publicado una lista con las razas de gatos más buscadas en España El 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, pero esta no es la única fecha dedicada a estos elegantes animales. De hecho, el gato es uno de los únicos animales al que se dedican varias celebraciones en el calendario mundial.

Esta primera fecha conmemora la muerte del gato del ex presidente norteamericano Bill Clinton, Socks. En 1991, la hija del presidente adoptó al felino y poco después comenzó a ganar popularidad. Socks fue diagnosticado de cáncer, falleciendo el 20 de febrero de 2009. Los usuarios de Twitter decidieron declarar esta fecha como Día Internacional del Gato.

También es el Día del Gato el 8 de agosto por coincidir con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte. Al parecer, la actividad de los felinos aumenta por la temperatura y la cantidad de luz, y este es un factor determinante en su ciclo de reproducción. El Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés) consolidó esta fecha en el calendario.

Por si dos días no fueran suficientes, el 29 de octubre se celebra otro Día del Gato. Este fue instituido por Colleen Paige, experta en estilo de vida de mascotas, con el objetivo de crear conciencia ante el abandono y la situación de calle de los felinos de Estados Unidos.

En Europa también se les conmemora el 17 de febrero gracias a la periodista Claudia Angeletti, quien realizó una encuesta a los lectores de la revista “Tuttogatto” para definirla.

La popularidad de los felinos en redes sociales ha sido un factor determinante en la constitución de estos días. España se suma a la tendencia “catlover” con una comunidad que inunda las redes sociales con sus imágenes.

Cuáles son los gatos más buscados

El equipo de Wamiz ha analizado el posicionamiento web a través de los datos relacionados con las búsquedas realizadas en Google por todos los internautas dentro del territorio español.

El gato persa, el gato egipcio y el Maine Coon en primera posición

Con 60.500 búsquedas medias mensuales, el gato persa, el gato egipicio y el maine coon se suben al podio del ranking de los 10 gatos más buscados por los internautas en España.

Créditos: Wamiz/Shutterstock

En el segundo puesto se encuentra el gato siamés, porque en términos de gracia y elegancia, ningún gato le puede hacer sombra. Es además un felino muy locuaz, su maullido se reconoce muy fácilmente y lo utiliza muy a menudo para comunicarse con sus humanos.

El tercer puesto es para el azul ruso y el ragdoll

El gato azul ruso y el carismático ragdoll comparten el tercer puesto del ranking de razas. El primero es conocido por su elegante manto oscuro, salpicado por matices plateados.

El Azul ruso tiene además un carácter tranquilo y reservado, que le permite adaptarse bien a los periodos de ausencia del dueño. Sin duda, esta características es otra de las causantes de su éxito en las búsquedas.

La dulzura y la elegancia son dos de las cualidades principales que caracterizan al ragdoll, un imponente gato de ojos azul intenso y de aspecto bonachón. Tiene la particularidad de relajarse por completo cuando lo cargan en brazos, volviéndose “blandito”. De ahí el nombre de la raza, ya que Ragdoll significa “muñeca de trapo” en inglés.

En el cuarto lugar se posicionan los gatos savannah y siberiano. El primero es una raza híbrida surgida del cruce entre un gato doméstico y un Serval, una especie felina originaria del continente africano. Por su parte, los gatos siberianos son célebres por su gran tamaño, con un cuerpo adaptado a las duras condiciones climáticas del Sur de Siberia, región que les da nombre.

El angora turco, en quinto lugar

El Angora turco es un compañero de vida maravilloso, siempre deseoso de sesiones de juego y caricias. Aun así, posee un temperamento marcado, que hay que saber canalizar con dulzura y respeto. Tiene origen en el antiguo Ankara, también conocido como Angora, hace más de 2000 años.

Al angora le sigue la raza llamada ”exotic shorthair”, lo que en España conocen como “gato exótico”. Este felino parecido al persa nació en los años 50 en Estados Unidos, fruto de los cruces de gatos de pelo corto y persas para mejorar la raza existente.

El gato gato exótico comparte la sexta plaza con el gato bosque de Noruega. Este felino posee un físico moldeado por el duro y frío clima escandinavo, que lo dota de una especial resistencia y fortaleza frente a las inclemencias del tiempo. De su magnífico pelaje a su constitución sólida, pasando por sus habilidades para la caza, el bosque de Noruega muestra una capacidad de adaptación destacable.

El munchkin, el bombay, el gato himalayo y el americano de pelo corto cierran el top 10 de razas

Cerrando el ranking, yendo del puesto siete al diez, van las razas de gatos munchkin, bombay, el gato himalayo y el gato “american shorthair” o americano de pelo corto.

No se recomienda adquirir gatos sin verificación previa del criador

La redacción de Wamiz advierte del peligro de este éxito alcanzado por ciertas razas de gatos en el universo de Internet. Algunos compradores toman decisiones precipitadas y se lanzan a comprar gatos, con el peligro que esto conlleva. La falta de información a la hora de adquirir un gato es un lastre.

Hay muchos criaderos que no cumplen con la normativa y otros tantos particulares que se dedican a la crianza ilegal. En Wamiz destacan que, aquellos que tengan predilección por una raza, deberían primero asomarse a las decenas de refugios que hay repartidos por la geografía española. El abandono es tal, que seguramente encuentren alguno que encaje con las características y raza deseadas.

Además, hay que asegurarse de que el animal que se compra ha sido criado en perfectas condiciones y que los progenitores y las crías han sido tratados bien.

La compra irresponsable fomenta el maltrato animal

Los animales adquiridos pueden desarrollar enfermedades originadas por una crianza desatenta. Por todo esto la redacción de Wamiz recomienda siempre que la primera opción sea la adopción. De hecho, en la misma página web hay una sección donde los usuarios pueden visitar la ficha de cientos de animales abandonados que buscan un nuevo hogar.

Por otra parte, como denuncian algunas protectoras, una compra poco meditada o fomentada por un deseo momentáneo puede terminar en abandono.

