Lanzamiento de O'tanic Natural champú elaborado en un 89% con ingredientes naturales

viernes, 19 de febrero de 2021, 14:28 h (CET) Los cosméticos naturales están nuevamente en auge, dado que las personas demandan, cada vez más, productos elaborados con ingredientes naturales. JLB CO.,LTD. y J Médicos, presentan el lanzamiento de O’tanic Natural, un champú elaborado en un 89% con ingredientes naturales JLB CO.,LTD. y J Médicos son fabricantes y empresas de venta de cosméticos naturales ubicadas en la ciudad metropolitana de Gwangju y la provincia de Jeollanam-do, Corea, que operan bajo el lema ‘Cosméticos deseados por la piel’.

Jang Sang-geun, director ejecutivo de JLB CO.,LTD., afirma que: ‘los cosméticos son productos que todos necesitamos en la vida, y los cosméticos naturales están nuevamente en auge a medida que la gente se enfoca más en la seguridad, la limpieza y los ingredientes naturales de la piel en la era Covid-19’.

Recientemente, se ha lanzado champú O'tanic Natural además de los productos de cuidado de la piel existente, registrando una buena aceptación en ventas a través de sus canales online.

El champú O'tanic Deep Clean ha sido recomendado como un champú eficaz para el cuidado del cuero cabelludo, según las reseñas de los usuarios: ‘debido al cuero cabelludo tipo graso tenía muchos granos en verano, debido al aumento de la grasa en la piel. Siento que después de un mes de uso del champú O'tanic, ha disminuido mucho el problema‘.

Para las personas preocupadas por su cuero cabelludo, no solo por su piel, el champú O'tanic Deep Clean presenta un poder natural para el cuero cabelludo cansado, con funciones de enfriamiento, equilibrio y cuidado del cuero cabelludo y micro-burbujas.

El champú O'tanic Deep Clean utiliza ingredientes como: extracto de ciruela, extracto de henna, extracto de raíz de fallopia multiflora, extracto de hoja de la tuya oriental, extracto de acorus gramineus y extracto de hoja de la baya de goji, para reducir el calor del cuero cabelludo, mejorar la limpieza y aumentar la hidratación. Además proporciona una sensación refrescante al cuero cabelludo que calma la piel.

El 89% de los ingredientes obtienen la puntuación verde en el criterio EWG, por ser de origen natural. El emulsionante fue evaluado por un grupo de investigación ambiental confiable e imparcial en Estados Unidos, siendo de 100% de grado verde.

Es un producto que alivia los problemas del cuero cabelludo y el cabello que son tan importantes como: la piel, como la caída del cabello, los ingredientes que son eficaces para la limpieza pero son nocivos, el sebo viejo y los desechos en el cuero cabelludo, y el daño al cuero cabelludo y al cabello debido a los productos que no son bajos en alcalinidad.

La empresa quiere expandir su producto y venderlo en el extranjero en 2021 y, sobre todo, planea promover el champú natural de Corea entre más personas en todo el mundo a través de asociaciones en el extranjero.

JLB CO.,LTD. y J Médicos son empresas coreanas que producen más de 20 tipos de productos, no solo champú natural, sino también otras líneas de productos O'tanics, y continúan desarrollando nuevos productos de acuerdo con las necesidades de los clientes.

JLB Co., Ltd.

Persona de contacto: Mr. Jang Sang Keun

Correo-e: awjs153@naver.com

Teléfono: +82-(0)70-4296-0785

Web: https://www.otanic.co.kr

