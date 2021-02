La mejor manera de pintar, por PINTORES NEJARA Comunicae

viernes, 19 de febrero de 2021, 14:05 h (CET) Pintar un interior puede ser un trabajo difícil, especialmente si nunca se ha tenido que hacer antes. Hay muchas herramientas, opciones y métodos que se pueden utilizar, y no siempre es fácil decidir entre ellos No es posible eliminar la pintura y empezar de nuevo de inmediato, los errores tardan en solucionarse. Si se buscan pintores en Madrid, PINTORES NEJARA especialistas en el sector de decoración, papel pintado, foto murales y rehabilitación, aportan esta breve guía para facilitar la tarea de pintar, tanto si se trata de una sola pared, habitación entera o una fachada.

Consejos para pintar la vivienda por pintores profesionales:

Cubrir los objetos

Incluso la pintura más adhesiva goteará mientras se seca lentamente, especialmente en las paredes o techos, lo que puede estropear otros objetos en la habitación si no está preparada para ello.

Si los muebles no pueden moverse hay que asegurarse de que estén bien tapados con una lona o lámina de plástico e intenta cubrir o enrollar las alfombras para que no se manchen: puede ser difícil quitar la pintura de las paredes de ciertos materiales, especialmente de los muebles de madera.

Preparar la superficie

Es más fácil pintar una superficie cuando está limpia, seca y consistente, por lo que hay que asegurarse de que este bien preparada antes de pintarla, es una parte fundamental en las técnicas para un trabajo de pintura perfecto.

Asegúrese de haber limpiado todas las manchas y la suciedad que se pueda ver, ya que eso afectará a la suavidad de la cobertura de la pintura e intentar secar las zonas húmedas o mojadas, esto se puede hacer simplemente con una fregona y algunas toallas de papel, aunque se pueden utilizar cualquier herramienta.

También se deben tapar con cinta de carrocero para pintor cualquier objeto que no se quiera pintar, como los enchufes y los interruptores de la luz, para que no se salpiquen de pintura.

Aplicar imprimaciones y capas base

Algunas pinturas pueden funcionar mejor con capas de imprimación o capas adicionales. Las imprimaciones pueden ser de distintos colores, incluso translúcidas, pero no suelen influir en el color de la pintura que se aplique encima, simplemente están ahí para mejorar la unión entre la pintura y la superficie. Es un proceso muy similar al de pintar la pared, hay que esperar entre capa y capa para que la pintura y la imprimación no se mezclen.

A veces, se puede usar una capa extra de pintura para alterar el color final que se obtendrá e incluso se puede mezclar las pinturas en un bote más grande para crear un nuevo tono: una capa base más oscura puede convertir una capa superior blanca en una gris, por ejemplo.

Pintar las paredes

Pintar una superficie es probablemente la parte más fácil de todo el proceso, sobre todo si la pared está preparada con antelación. Hay una gran variedad de herramientas que se pueden utilizar, desde pequeñas brochas hasta grandes rodillos de pintura, pero por lo general todas dan el mismo resultado en términos de cobertura.

Lo único que hay que hacer es sumergir la brocha o rodillo en la pintura, sacudirlo suavemente para que caigan las manchas grandes en el bote y empezar a pintar: cuanto más suave y equilibrada sea la capa, mejor aspecto tendrá cuando esté seca.

Dependiendo de la altura de la pared o el techo que se vaya a pintar, es posible que se tenga que utilizar una escalera de mano o un rodillo extensible para facilitar el acceso a los puntos más altos.

Los pulverizadores de pintura utilizado por pintores de fachadas pueden ayudar en esta tarea, pero no todos los pulverizadores son adecuados para el uso en interiores y algunos tienen una extensión demasiada amplia para ayudar a realizar un trabajo de pintura de interiores más precisa.

Los pintores de pisos profesionales recomiendan tener al menos una brocha pequeña, para solucionar los pequeños errores, ya que así se evita tener que cubrir toda la zona con otra capa de pintura.

Poner en orden

Una vez finalizado el trabajo de pintura es importante dejar secar muy bien. Mientras se espera el tiempo de secado se procede a guardar las herramientas que se han utilizado. Es mejor dejar las fundas de plástico de los muebles y los protectores del suelo, ya que la pintura seguirá goteando durante un tiempo, pero todo lo demás se puede recoger.

Lavar las brochas y los rodillos asegurándose de que el agua este completamente transparente antes de guardarlos, si está descolorida, es probable que todavía haya pintura en las cerdas de las herramientas.

También se deben enjuagar las bandejas de pintura que se han utilizado. Hay que cerrar bien la pintura que haya sobrado en el bote, ya que se puede volver a utilizar de nuevo en el futuro, no merece la pena desperdiciarlo a menos que no quede prácticamente nada en el bote.

Una vez que todo esté seco (al menos al tacto, la mayoría de las pinturas tardan más en secarse, pero parecerán "suficientemente secas" después de una hora, más o menos), se pueden quitar las cintas de carrocero en las zonas donde haya sido merecería su utilización.

Antes de comprar la pintura es importante conocer cuáles son las tendencias de colores para este 2021

¿Qué colores de interior dominan las tendencias este año? colores “atrevidos" y "reconfortantes" para el hogar en 2021, estos son los términos que dominan los comentarios de los decoradores profesionales en tendencias para este año.

Las tonalidades de azul que forman parte de las novedades, muestran la sutileza e la naturaleza: así, el azul, con fama de "frío", contribuye a una atmósfera a la vez cálida y vigorizante.

Si el término "comodidad" habla directamente, sobre todo en estos tiempos de pinturas inciertas, el de "audacia" es más dudoso, la tendencia en colores para interiores son colores fuertes, originales, enérgicos, vivos y agrios.

Colores de moda para fachadas para este año 2021

PINTORES NEJARA aporta consejos al elegir el color de la fachada de la vivienda, este año se presenta tonos con nombres intrigantes: "verde codiciado", "frío polvoriento", "granero gris", "púrpura eufórica" y "azul medianoche".

La paleta de colores ene pinturas en tendencia para 2021 ha resultado ser muy amplia y abarca una gran variedad de tonalidades, incluyendo soluciones radicalmente opuestas. Este año se verán mezclas elegantes y combinaciones inesperadas para interiores modernos, que están siendo más creativas para crear un entorno cromático verdaderamente individual y armonioso para todas las viviendas.

