Con este jabón de ZADOR de flor de cerezo no se necesitará ninguna fragancia

Cada persona (y su casa) tienen siempre un aroma único, esa esencia propia que le dota personalidad y que hace que un olor concreto siempre se asocie a alguien específico. Es lo que ocurre con este jabón de ZADOR que, además de cubrir sus funciones básicas, las de limpiar en profundidad la piel, aporta mucho más.



Y es que si hay un momento para ser expertos en pastillas de jabón, ese es éste. Todo el mundo se lava las manos mucho más que antaño, consecuencia de las medidas sanitarias que dirigen las vidas actualmente. Ahora bien, resulta complicado encontrar el equilibrio perfecto entre aroma, higiene y nutrición, dando con la opción que no deje la piel demasiado reseca. ¿La solución? Zador Cherry Blossom, 12€ en Purenichelab.com



Un jabón que sustituye a la fragancia de cabecera

Cuando pasa la barrera del hogar, Zador Cherry Blossom llena toda la casa de su poderoso aroma floral, una esencia que lleva a la primavera más exquisita, con referencias únicas como la temporada de floración de los cerezos de Japón.



Su esencia es tan llamativa, que podría casi hacer las veces de ambientador, dejando su refrescante y dulce fragancia de flor de cerezo también sobre la piel.

Todos los jabones de Zador se pueden encontrar en www.purenichelab.com, www.douglas.es y otras webs de referencia.Higiene y cuidado se dan la mano

Los geles hidroalcohólicos son enemigos de los virus, pero también de la hidratación de las manos y cualquier parte del cuerpo. "Cuando, además de usarlos, lavamos nuestras manos mucho más de lo que solíamos hacerlo, alteramos su equilibrio, produciendo que la barrera hidrolipídica se corrompa y perdamos los niveles óptimos de hidratación", expresa Macarena Walls, experta en skincare de Purenichelab.com.



Es aquí donde también entra en juego el poder nutritivo de Zador Cherry Blossom, cuya fórmula cuenta con agua termal del lago Héviz, en Hungría, cuyo alto renombre viene de las propiedades curativas y regeneradoras de los minerales que la componen. Además, esta pastilla incluye manteca de karité, que no solo nutre, también ayudará a reparar esa barrera de la piel, impidiendo así que pierda humedad.

La opción más eco

A un aroma único y unas propiedades más que completas, se le añade el propio formato del producto, que responde a la tendencia eco con una pastilla sostenible.



Además, llama la atención la durabilidad de Zador Cherry Blossom, algo que se consigue por su técnica de fabricación. Consiste en realizar un triple prensado de cada pastilla para hacerla súper compacta, todo ello mediante un proceso centenario con origen en Francia.

