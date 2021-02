Lanzamiento de 'La Rosa Cautiva' la última canción de la cantaora Encarnación Amador

El próximo 23 de febrero tendrá lugar el estreno póstumo de la última canción de la cantaora de etnia gitana, Encarnación Amador Santiago La increíble cantaora de flamenco de etnia gitana, Encarnación Amador Santiago, conocida como La Susi, nació en Alicante el 12 de mayo de 1955 y falleció en Sevilla el 24 de octubre de 2020. La Susi era hija del guitarrista José María Amador hermana de Joaquín Amador, también guitarrista flamenco. Fue bailaora y cantante, y ganó múltiples premios durante su larga vida artística.

Su última canción, que se estrenará póstumamente el 23 de febrero de 2021, se titula ‘La Rosa Cautiva’, y se trata del primer sencillo del documental 'Flamenco: Passion In Danger'. La composición musical fue creada junto a las leyendas del flamenco Pedro Cortés a la guitarra, y Diego Amador al piano, las cuerdas, la guitarra y como encargado de los arreglos musicales.

Discografía

La primavera (‘ Fonomusic’ Movieplay, 1977)

Al sentirte yo en mis labios (‘Fonomusic’ Movieplay, 1979)

Siento la luz (‘Fonomusic’ Movieplay, 1980)

Te quiero porque sí (‘Fonomusic’ Movieplay, 1981)

De fiesta y luna (‘Fonomusic’ Movieplay, 1984)

Larachi (‘Fonomusic’ Movieplay, 1985)

Chanelo yo (‘Fonomusic’ Fonomusic, 1986)

Nuevos horizontes (‘Fonomusic’ Fonomusic, 1989)

Así soy yo (‘Fonomusic’ Fonomusic, 1992)

Cultura Jonda XXII. Quince años de flamenco en la voz de La Susi (‘Fonomusic’ Fonomusic, 1997)

30 grandes canciones (‘Fonomusic’ Fonomusic, 2000)

Agua de mayo (‘Muxxic (aún no redactado)’ Muxxic, 2001)

Biografía de la artista

A la temprana edad de 14 años, La Susi debutó como artista en Los Canasteros, el tablao de Manolo Caracol en Madrid. Fue muy querida por Camarón de la Isla y estuvo de gira durante 30 años con él. La Susi trabajó con muchos intérpretes de la Edad de Oro del Flamenco, incluidos La Fernanda, La Bernarda y La Paquera. Fue Paco de Lucía quien la animó a grabar su primer disco, ‘La Primavera’, producido por su padre, Antonio Sánchez Pecino, quien también produjo en su día a Camarón.

La Susi tuvo una vida artística muy rica y productiva. Sus últimas grabaciones fueron para Wake Up! Música como parte de un documental y álbum de acompañamiento titulado, 'Flamenco: Passion in Danger' (Flamenco: Pasión en peligro). Lamentablemente, murió de forma inesperada poco después de completar ese proyecto y no pudo ver el resultado de su trabajo. El mundo flamenco, y todos los que la conocieron, se pusieron de luto. La Susi dejó al mundo y a los amantes del flamenco con innumerables tesoros y nunca será reemplazada, como una verdadera maestra de su arte.

WAKE UP! MUSIC GROUP y la incorporación de La Susi en 'Flamenco: Passion in Danger'

Madeleine Y. Gomez (también conocida como Pepper), productora ejecutiva de Wake Up! Music Group, compartió con la salida del primer sencillo de 'Flamenco: Passion In Danger' - La Susi ‘La Rosa Cautiva’: "Una de las mejores cosas que pasó durante el duro trabajo de producción, fue la generosidad de La Susi. No solo apareció en el documental sino que nos dejó sus grabaciones finales. Qué increíble honor y deber para mí y el grupo Wake Up! Music. Lamentablemente para todos, murió de una forma inesperada antes de este lanzamiento, dejándonos con una pérdida profunda y el tesoro de su voz, como una verdadera Maestra del Flamenco. Lamento no haberla conocido en persona. Lloré cuando escuché por primera vez esta pieza y sigue conmoviéndome. Una parte de la historia del flamenco, La Susi y esta canción 'La Rosa Cautiva ‘, acompañada por los grandes del flamenco, Diego Amador y Pedro Cortes, tocará para siempre el corazón de todos aquellos que la escuchen. El sentimiento del flamenco no necesita lenguaje y es una alegría presentar ‘La Rosa Cautiva’ de La Susi, al mundo. En su memoria, compartimos esta joya. Luchamos por el flamenco".

