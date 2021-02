Schneider Electric aparece por cuarto año consecutivo entre las empresas más admiradas de Fortune 2021 Comunicae

viernes, 19 de febrero de 2021, 12:56 h (CET) La empresa se sitúa en el puesto número 3 en el sector de la industria eléctrica, subiendo una posición desde 2020. Este último galardón refleja el compromiso de Schneider Electric con el valor de la inversión, la calidad de la gestión y los productos, su responsabilidad social y capacidad para atraer talento Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido nombrada una de las empresas más admiradas del mundo en 2021 por la revista Fortune, siendo el cuarto año consecutivo en que la empresa figura en esta lista de gran prestigio.

La incorporación se produce justo después de que Schneider haya sido nombrada la empresa más sostenible del mundo por Corporate Knights, Corporate Knights, una agencia de comunicación e investigación centrada en el desarrollo de la sostenibilidad corporativa, y es un claro ejemplo del trabajo continuo de la empresa para promover la innovación, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades para todos.

Este año, Schneider Electric ocupa el puesto número 3 en el sector de la industria eléctrica, una posición por encima respecto a 2020.

"Nos sentimos orgullosos de estar presentes entre las principales empresas del listado de Fortune", ha declarado Charise Le, Directora Global de Recursos Humanos de Schneider Electric. "La clasificación es un reflejo de nuestro compromiso con la sostenibilidad, la innovación y con ser la más local de las empresas globales, potenciando el talento y creando inclusión e igualdad de oportunidades para todos."

La World's Most Admired Companies de Fortune se basa en una encuesta realizada a las empresas estadounidenses y mundiales de la lista Fortune 500 que registran los mayores ingresos en sus respectivos sectores. Para identificar a las empresas con mejores resultados en 52 sectores, se pidió a 3.820 ejecutivos, directores y analistas de esos sectores que calificaran a las empresas en función de nueve criterios, que van desde el valor de la inversión y la calidad de la gestión y los productos hasta la responsabilidad social y la capacidad de atraer talento.

Schneider Electric ha recibido muy buena valoración por su valor de inversión, la calidad de gestión de sus productos, su estrategia de responsabilidad social y la capacidad para atraer talento.

Schneider Electric aparece regularmente en las clasificaciones de sostenibilidad, inclusión e igualdad del sector. La semana pasada fue clasificada como la empresa más sostenible del mundo, en un prestigioso ranking elaborado anualmente por Corporate Knights. Otros logros recientes incluyen el 2021 Bloomberg Gender-Equality Index, el Financial Times Diversity Leaders 2021 report1, Top 50 de Universum World’s Most Attractive Employers, así como la aparición en décimo lugar en the Corporate Disclosure Project (CDP) A-List.

En cuanto a las acciones de sostenibilidad, las medidas tomadas por Schneider en el último año incluyen:

- Anunciar una estrategia acelerada de sostenibilidad.

- La adhesión al Climate Pledge

- La emisión de un bono convertible vinculado a la ESG

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.