La gira de Lina & Raül Refree continúa triunfando por toda Europa Comunicae

viernes, 19 de febrero de 2021, 12:44 h (CET) El disco ha sido nº1 en 2020 en la World Music Charts Europe. El disco ha sido elegido como nº1 en la 'World Music Charts Europe' de 2020, una lista que es elaborada anualmente por 42 emisoras especializadas en las músicas del mundo en 24 países de Europa En enero de 2020 se editó a nivel mundial el proyecto "Lina & Raül Refree" con el prestigioso sello Glitter Beat. A parte de muy buenas críticas a nivel mundial por el disco, y a pesar de la pandemia, en España el proyecto se ha presentado con gran éxito en 2020 agotando las entradas en más de 10 ciudades incluyendo entre otras Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Tenerife, Vigo y Santiago. También han realizado una decena de conciertos en Europa y tienen más de 20 conciertos programados para el 2021/22.

El disco ha sido elegido como nº1 en la 'World Music Charts Europe' de 2020, una lista que es elaborada anualmente por 42 emisoras especializadas en las músicas del mundo en 24 países de Europa.

En el disco Raül enmarca la voz de Lina en nubes analógicas, con arreglos brillantes, dando al fado una visión electrónica única que subraya su condición universal. Lina conmueve profundamente mientras entona con desgarro canciones que hablan de amores no correspondidos, marineros y destinos inciertos, cada una de ellas un monumento en la historia del fado, cuya voz nos persigue a todos. A veces hay que romper las reglas, así es como se termina haciendo historia.

Sobre Raül Refree

Es uno de los productores europeos más innovadores de la última década (Rosalía, Lee Ranaldo, Rodrigo Cuevas, Cristina Rosenvinge, etc.), y quedó impresionado por la voz de Lina cuando la vio cantar en el Clube de Fado de Lisboa.

Sobre Lina

Una fadista con formación clásica, con dos discos publicados con SONY y una experta en Amália Rodrigues, seleccionó algunos de los clásicos de la desaparecida Reina del fado e inmediatamente empezaron a trabajar en un proyecto conjunto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.