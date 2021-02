MSD Animal Health refuerza el mensaje sobre la importancia de la vacunación en mascotas Comunicae

viernes, 19 de febrero de 2021, 12:36 h (CET) Tras el éxito del IV Congreso Virtual en Vacunas que tuvo lugar el mes pasado, y cuyo lema este año era "Unidad, confianza y responsabilidad: One Health, One World", MSD Animal Health ha querido reforzar este mensaje con el fin de concienciar sobre la importancia de la vacunación en nuestras mascotas, destacando la necesidad de cumplir con los protocolos de vacunación específicos en función de la especie, edad y residencia del animal. Porque todos compartimos una única salud Existen enfermedades conocidas como Zoonosis que pueden ser transmitidas de las mascotas a los humanos si no existe una correcta pauta de vacunación. Es el caso de la rabia o la leptospirosis. Ambas enfermedades son potencialmente mortales en las mascotas.

La rabia es una de las zoonosis más antiguas e importantes debido a su letalidad, pues causa una muerte cada 9 minutos en todo el mundo. Por su parte, la leptospirosis, es una zoonosis emergente en los humanos y en los perros producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres. Su transmisión se produce por el contacto directo con la orina del animal infectado o con agua y/o ambientes contaminados con dicha orina. No hay que olvidar que la leptospirosis canina presenta cerca de un 50% de mortalidad en perros.

Una correcta pauta de vacunación es esencial para mantener a la mascota y al resto de la familia a salvo de estas enfermedades, por lo que es muy importante llevar a cabo las revacunaciones anuales de las mascotas que ayudarán a mantener un nivel de inmunización adecuado frente a múltiples enfermedades. La vacunación implica un compromiso social. Vacunando a las mascotas se protege a toda la sociedad ya que compartimos Una Única Salud (One Health).

Dentro de las vacunas frente a enfermedades que pueden afectar a nuestros animales, se puede diferenciar dos grupos: las vacunas esenciales que, independientemente de las circunstancias o ubicación geográfica, deben recibir todos los perros y gatos y que protegen frente a enfermedades graves, potencialmente mortales; y las vacunas no esenciales que dependerán de la ubicación geográfica, medio ambiente local o el estilo de vida del animal.

MSD Animal Health,en su compromiso con la salud de las mascotas y sus familias, desde hace más de 20 años, a través del programa AFYA, ha donado más de 3 millones de vacunas, colaborando con organizaciones que trabajan en proyectos locales de vacunación y educación en los países más necesitados de África y con el objetivo de erradicar la rabia en 2030.

Juan Carlos Castillejo, director general de MSD Animal Health para España y Portugal, afirma que, “en MSD estamos especialmente comprometidos con el concepto de One Health. Siempre hemos sido conscientes del vínculo entre animales, humanos, ecosistema y globalización. Por ello, resulta relevante abordar de manera integrada la salud humana y la animal bajo la perspectiva de One Health, ya que se ha comprobado que la salud y el bienestar animal repercuten directamente en la salud humana”.

Es importante que las familias acudan al veterinario de manera regular para velar así por la salud de su mascota y la de toda la familia.

