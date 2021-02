PAT DRY, la técnica definitiva de secado del rostro Comunicae

viernes, 19 de febrero de 2021, 11:04 h (CET) Si se seca la piel con esta técnica, el rostro tendrá más equilibrio e, incluso, se conseguirá que los productos que se apliquen después sean más efectivos El gesto de secarse el rostro cuando uno se lava es casi automático, como lo es la técnica para hacerlo: arrastrando la toalla por la cara sin ton ni son, hasta conseguir una sensación de cero humedad.



Pues bien, las expertas apuestan por otra técnica que puede aportar numerosos beneficios. Y es que no hay nada mejor que saber que existen soluciones para la rutina diaria de belleza que, no siempre, pasan por añadir productos en el régimen.

La técnica del Pat Dry

Si se pronuncia rápido, puede hasta recordar a la receta tailandesa por antonomasia: el Pad Thai, pero nada más lejos de la realidad. El concepto viene del inglés, concretamente de los vocablos PAT que, literalmente, significa "dar una palmada", y DRY, cuya traducción es "secar".



Sabiendo esto, la técnica resulta fácil de entender: secar dando palmadas ligeras sobre el rostro, algo que expertas como Raquel González, directora de educación de Perricone MD, defienden, porque: "Cuando secamos arrastrando la toalla, podemos irritar la piel, porque esto provoca una exfoliación continuada de la dermis y puede provocar un arrastre de aceites esenciales del tejido, alterando así su función-barrera. Si apostamos por hacerlo con pequeñas y suaves palmadas con una toalla, el proceso será mucho menos agresivo".

Los beneficos extra del Pat Dry

El hecho de que el Pat Dry implique un impacto menos menos agresivo para la piel, supone el beneficio directo de evitar un proceso irritativo, pero esto a su vez conlleva otros efectos positivos. "Cuando secamos con pequeños toques, estimulamos el tejido, lo que facilita que esté más receptivo a los sueros y cremas que vayamos a aplicar", comenta Diana Navarro, directora técnica de Boutijour. A esto, se añade que: "Al haber menos irritación, se evitan posibles procesos inflamatorios, como los brotes de acné, sobre todo ahora, cuando las pieles están hipersensibilizadas por el uso de la mascarilla", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. La firma Omorovicza ofrece una manopla de secado que hace más fácil aplicar esta técnica. Omorovicza Cleansing Mitt, 13 Purenichelab.com

Limpiadores poco irritativos

Para completar un proceso de higiene completo de la piel, tan importante es el secado, como utilizar limpiadores poco irritativos. Aquellos que lleven principios como el CBD, la niacinamida o la teprenona, ayudarán también a la piel al ser principios calmantes y cero irritativos. Un ejemplo es Calmwise Soothing Cleanser de Medik8, 35€ en Medik8.es, con teprenona calmante. Otra opción es Hypoallergenic CBD Gentle Cleanser, 40€ en Perriconemd.es, con cannabidiol aislado.

