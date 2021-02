Check Point Software Technologies anuncia sus resultados económicos del cuarto trimestre de 2020 Comunicae

jueves, 18 de febrero de 2021, 17:29 h (CET) La compañía anuncia sus resultados económicos y principales datos destacados del cuarto trimestre del año y los resultados anuales Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), el mayor proveedor mundial especializado en ciberseguridad, ha anunciado los resultados financieros del cuarto trimestre de 2020, así como los resultados anuales:

"Estamos muy satisfechos con nuestros resultados financieros tanto del cuarto trimestre como de todo 2020. A lo largo del último trimestre el volumen de negocio ha aumentado en todas las áreas, incluyendo la seguridad cloud, de red y de acceso remoto, con un crecimiento de los ingresos por suscripciones del 10% y un incremento de los beneficios por acción no-GAAP del 11% con respecto al año anterior. Estos datos reflejan la solidez de nuestra estrategia y el grado de importancia que la ciberseguridad ha alcanzado en estos tiempos ", señala Gil Shwed, fundador y CEO de Check Point Software Technologies. "La pandemia de la COVID-19 ha impulsado la nueva normalidad hacia un escenario de trabajo híbrido y una rápida transformación digital que ha creado nuevos desafíos en materia de seguridad. Nuestra plataforma de seguridad Infinity permite prevenir los ciberataques de Gen V a través de cualquiera de los principales vectores de ataque. Ofrecer servicios de ciberseguridad es ahora más crítico que nunca y me gustaría expresar mi agradecimiento a nuestros clientes, socios y empleados por hacerlo posible", concluye Shwed.

Durante el cuarto trimestre del año, la compañía especializada en ciberseguridad experimentó un crecimiento del 4% interanual gracias a unos ingresos totales de 564 millones de dólares. Por otra parte, los ingresos por explotación de las acciones GAAP alcanzaron los 251 millones de dólares en este periodo del año, lo que supone un 45% de los ingresos en 2020. Los ingresos de explotación de acciones no-GAAP, por su parte, representan el 51% de los ingresos (285 millones de dólares). Teniendo en cuenta los ingresos diferidos, el cuarto trimestre de 2020 se ha cerrado con un total de 1.482 millones de dólares, lo que supone crecimiento interanual del 7%.

En cuanto a los resultados anuales del 2020, la compañía especializada en ciberseguridad experimentó un crecimiento del 4% en comparación con el año anterior, gracias a unos ingresos totales de 2.065 millones de dólares. Por otra parte, el beneficio por acción GAAP alcanzó los 5,96 dólares este año, lo que supone un incremento del 10% interanual. El beneficio por acción no-GAAP, por su parte, fue de 6,78 dólares, que se traduce en un incremento del 11% interanual.

Asimismo, a lo largo de este cuarto cuatrimestre del año Check Point ha lanzado al mercado su nueva línea de Check Point Quantum Security Gateways, una nueva línea de 15 modelos de gateways de seguridad que escala la seguridad de la arquitectura Infinity desde la oficina hasta el centro de datos. Por otro lado, la empresa realizó una encuesta a nivel mundial entre más de 600 profesionales de la ciberseguridad, en la que el 58% de los encuestados señaló que su empresa había experimentado un aumento de los ciberataques desde el inicio del brote de COVID-19. Esta encuesta reveló que la seguridad de los trabajadores remotos iba a ser una de las principales prioridades y desafíos para los próximos dos años, ya que aproximadamente la mitad de las empresas creen que no se volverá a la situación anterior a la pandemia.

Por otra parte, hay que destacar que a lo largo del cuarto trimestre Check Point descubrió vulnerabilidades críticas en la aplicación social TikTok, en la función "Find Friends" de TikTok que eludía la protección de privacidad. De no ser corregida, la vulnerabilidad habría permitido a un ciberdelincuente acceder a los detalles del perfil de un usuario y al número de teléfono asociado a su cuenta, lo que habría posibilitado la creación de una base de datos de información para su uso en actividades maliciosas.

Además, la compañía ha llevado a cabo distintas investigaciones relacionas con el uso de phishing en campañas estacionales. Entre ellas, destaca el Prime Day de Amazon, que reúne a más de 150 millones de miembros de Amazon Prime, y que en los días previos se produjo un aumento significativo del número de dominios maliciosos registrados con las palabras "Amazon", así como "Prime". Con motivo del Black Friday, unos días antes de su celebración se produjo un aumento del 80% de las campañas de phishing dirigidas a los usuarios online en forma de "ofertas especiales”.

