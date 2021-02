Schaeffler inicia la producción en serie de motores eléctricos Comunicae

jueves, 18 de febrero de 2021, 16:16 h (CET) Portfolio adaptado a las especificaciones de los clientes en la división de E-Mobility, desde componentes hasta sistemas de accionamiento completos. Schaeffler se establece como proveedor líder de la movilidad eléctrica sostenible en todos los niveles de electrificación. Las adquisiciones impulsan los conocimientos tecnológicos. Entrada en el nuevo segmento de mercado de los motores eléctricos para vehículos pesados Schaeffler está recogiendo ahora los frutos de la decisión que tomó hace tres años, a principios de 2018, de crear una división específica para la movilidad eléctrica. El inicio de la producción en serie de múltiples productos en todos los niveles de electrificación demuestra el éxito del compromiso adquirido por Schaeffler en el campo de la movilidad eléctrica y su condición de partner tecnológico que conforma el progreso para hacer avanzar el mundo. "Nos hemos transformado con éxito en un proveedor de sistemas para soluciones sostenibles de movilidad eléctrica y nos hemos establecido como un socio fiable para nuestros clientes", ha afirmado Matthias Zink, CEO Automotive Technologies en Schaeffler AG. El punto clave de la diferencia de Schaeffler son sus conocimientos a nivel de componentes y sistemas. "Llevamos más de 20 años comprometidos con la movilidad eléctrica y comprendemos los requerimientos de la transmisión. Nuestra capacidad de innovación como proveedor global de automoción e industrial, además de nuestras sólidas competencias industriales, nos convierten en un partner preferente para nuestros clientes".

En los últimos años, Schaeffler ha reforzado progresivamente sus conocimientos sobre movilidad eléctrica mediante una serie de adquisiciones específicas. La adquisición de Elmotec-Statomat a finales de 2018 añadió nuevos conocimientos expertos sobre la tecnología de bobinado, proporcionando a Schaeffler una cobertura integral de todos los aspectos de la industrialización del motor eléctrico. Otra adquisición de gran éxito en 2016 fue la de Compact Dynamics, una empresa especializada en el desarrollo de conceptos innovadores de transmisiones eléctricas. Mientras tanto, la empresa conjunta Schaeffler-Paravan Technologies está desarrollando el sistema Space Drive steer-by-wire, una tecnología clave para la conducción autónoma.

Soluciones de producción en serie en todos los niveles de electrificación

Schaeffler suministra tecnologías para todos los sistemas de transmisión eléctrica. La producción en serie de transmisiones de eje eléctrico, un componente clave para los sistemas de eje eléctrico, funciona con éxito desde 2017, proporcionando relaciones de transmisión óptimas y transferencia de potencia del motor eléctrico a las ruedas. Se trata de un componente altamente versátil con una amplia gama de aplicaciones. En el Audi e-tron, por ejemplo, en ambos ejes se utilizan las transmisiones de eje eléctrico de Schaeffler, con diferentes ejecuciones estructurales, para la capacidad de tracción a las cuatro ruedas. Y el Porsche Taycan está equipado con una transmisión coaxial de eje eléctrico de alta eficacia de Schaeffler para proporcionar la relación de transmisión que se requiere en el eje frontal. En 2020, la transmisión coaxial de eje eléctrico le valió a Schaeffler el prestigioso PACE Award, considerado por la industria de todo el mundo como el sello distintivo de los proyectos de automoción con éxito. Asimismo, Schaeffler se ha asegurado numerosos pedidos de sus "ejes eléctricos 3 en 1", que combinan el motor eléctrico, la transmisión y la electrónica de potencia en un solo sistema. Se trata de ejes eléctricos de alto rendimiento con una densidad de potencia avanzada.

Motores eléctricos: Inicio de la producción en serie

Este año se iniciará la producción en serie de módulos híbridos, transmisiones híbridas y ejes totalmente eléctricos. La base de la producción de motores eléctricos de Schaeffler es una plataforma modular de tecnología altamente integrada. Los conocimientos expertos de Schaeffler en las áreas de producción y tecnología de todos los componentes de los sistemas eléctricos es la clave del éxito de la industrialización de productos tecnológicamente avanzados y altamente rentables. Junto con una serie de pedidos de producción en serie de motores eléctricos en el sector de los turismos, Schaeffler ha alcanzado recientemente otro hito al entrar en el segmento de las aplicaciones pesadas para vehículos comerciales. Schaeffler ha anunciado un pedido de producción en serie de motores eléctricos que se caracterizan por la tecnología de bobinado ondulado, una tecnología que proporciona una alta densidad de potencia y ventajas durante el ensamblaje.

Pedido récord de transmisiones híbridas dedicadas

Como ya informaron el año pasado, Schaeffler ha recibido un pedido récord de transmisiones híbridas dedicadas. A partir de 2024, Schaeffler suministrará una unidad propulsora completa compuesta por dos motores eléctricos y una electrónica de potencia integrada en la transmisión. La potencia nominal del sistema de 120 kW ofrece un rendimiento propio de un coche deportivo con bajo consumo de combustible. "Estamos haciendo excelentes progresos", ha dicho el Dr. Jochen Schröder, director de la división de E-Mobility. "Nuestro programa modular de productos nos permite ofrecer soluciones de producción en volumen adaptadas a las especificaciones de los clientes para satisfacer todas sus necesidades", ha continuado el Dr. Schröder. Estos éxitos de la división de E-Mobility reflejan el elevado prestigio de la empresa como proveedor de los sectores de automoción e industrial en general. Schaeffler es un proveedor de componentes, sistemas y servicios, tal como ilustra su amplio programa de productos.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder para los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2019, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 14.400 millones de euros. Con alrededor de 83.700 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 2.400 registros de patentes en 2019, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

