Nace el Women Hormonal Summit, un nuevo proyecto centrado en la salud hormonal de la mujer

jueves, 18 de febrero de 2021, 16:01 h (CET) Los próximos 10 y 11 de marzo se celebrará la 1ª edición del Women Hormonal Summit, con el objetivo de dar más visibilidad y voz a la mujer en su salud hormonal. El evento, además, quiere visibilizar aquellas enfermedades y trastornos hormonales femeninos que, socialmente, están silenciadas, contando con la participación de referentes investigadoras y reconocidas especialistas en salud hormonal Los días 10 y 11 de marzo se celebrará la primera edición del Women Hormonal Summit. El evento abordará, con visión de género, la innovación, la investigación, la divulgación, los avances en diagnóstico, los protocolos y los tratamientos relacionados con la salud hormonal femenina, dando espacio para el debate y el diálogo de la mano de referentes investigadoras y reconocidas especialistas en dicha área. El proyecto está coorganizado por el Women 360° Congress, plataforma de divulgación sobre salud, bienestar y empresa para la mujer, y Carla Romagosa, especialista en nutrición y divulgadora experta sobre menopausia.

Patrocinada por AdSalutem, Capenergy, Dhaneo, Gravida, Gynea, Kern Pharma, Clínicas Inneo, Leti Fem, Laboratorio Nutergia, Nutribiótica, Laboratorios Ordesa, Laboratoire PiLeJe, Seid Lab, Vitae Health Innovation y women’s CD, Women Hormonal Summit cuenta además con la colaboración de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), el Colegio de Médicos de Barcelona, DIATROS, Doctoralia, el Instituto de Formación Contínua-IL3, el Instituto Palacios, Dra. Miriam Al Adib Ginecología, el Institut Riera Bartra y el Instituto de la Dona de Sabadell.

El Women Hormonal Summit nace para visibilizar aquellas enfermedades y trastornos hormonales femeninos que, socialmente, están silenciadas, potenciando al mismo tiempo la relación entre los profesionales de la salud y las usuarias. Para ello, contará con un panel de ponentes referentes en el ámbito de la salud hormonal seleccionados por un Comité Científico.

La bienvenida correrá a cargo de Rosa Cuscó, Directora y Fundadora de Women 360° Congress, y Carla Romagosa. A continuación, Anna Sabadell, Gerente del IL3-UB, Instituto de Formación Continua de la Universitat de Barcelona, presentará y moderará el debate inaugural, que contará con la participación de la Dra. Cristina Martínez, Responsable corporativa ASSIR Catalunya, Direcció d’Atenció Primària i Comunitària ICS; la Dra. Elvira Bisbe, Vicepresidenta primera del COMB; la Dra. Mª Jesús Cancelo, Vicepresidenta de la SEGO, el Dr. Francisco Carmona, Jefe de la sección de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona y Director Científico de Women’s CD y Patricia Ripoll, como usuaria y paciente experta en migraña. Todos ellos debatirán qué visión tienen sobre el avance, el sesgo y la autonomía en la gestión de la salud de la mujer.



Las primeras etapas hormonales de la mujer: niña, adolescencia, edad fértil

La primera jornada del Women Hormonal Summit estará dedicada a la salud hormonal de la mujer desde la niñez hasta el embarazo, y arrancará con una ponencia a cargo de Laura Sagnier, especialista e investigadora en Market Intelligence, acerca de cómo son, qué piensan y cómo se sienten las mujeres de hoy. Se trata de conclusiones basadas en su estudio estadístico-matemático que representa a más de 20 millones de mujeres en España.

La primera de las mesas de debate se centrará en la relación entre el profesional de la salud y la usuaria. En ella, la Dra. Elvira Bisbe, el Dr. Francisco Carmona y la Dra. Silvia Agramunt, Coordinadora de Cirugía Mínimamente Invasiva en el Institut de la Dona Sabadell, junto con sus testimonios, presentarán en qué punto se encuentra la investigación y el tratamiento de la anemia ferropénica, la endometriosis y la amenorrea y la dismenorrea, respectivamente.

En la segunda mesa de la jornada, “Ciclos y Embarazos”, la Dra. Ana Fernández, neuróloga especialista en trastornos del sueño en AdSalutem Instituto del Sueño, hablará a los asistentes acerca de lo importante que es el sueño para la salud de la mujer (patrocinada por AdSalutem); la Dra. Anna Galindo, Directora Médica en Gravida, de la preservación y planificación del embarazo (patrocinada por Gravida) y la Dra. Montserrat Espuña, Jefa de Uroginecología en Hospital Clínic de Barcelona, del prolapso en el postparto.

El programa también incluye la realización de diferentes talleres sobre prevención, calidad de vida y salud femenina. El primer día, se hablará de “Innovaciones tecnológicas como soluciones para el suelo pélvico”, a cargo de Pilar Sánchez Jaime, CEO de Capenergy, que también patrocina el taller. Seguidamente, se abordará el hiperestrogenismo y los ovarios poliquísticos (patrocinado por Laboratorios Nutergia), a cargo de la Dra. Alexandra Henriquez, ginecóloga y obstetra en el Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón. Sari Arponen, Doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, impartirá el tercero sobre “Omegas, fertilidad y embarazo” (patrocinado por Dhaneo).

Transición a la menopausia. Menopausia y Golden Age

La segunda jornada de la cumbre también se articulará en torno a dos mesas de debate. La primera de ellas llevará por título “Digitalización y Menopausia”. Así, la Dra. Susan Judas, médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria; el Dr. Frederic Llordachs, cofundador de Doctoralia; del Dr. Francesc Fàbregues, Doctor de la Unidad de Reproducción Asistida del Clínico de Barcelona; la Dra. Mª Jesús Cancelo y el Dr. Rafael Sánchez-Borrego, hablaran de “Slow Medicine”, telemedicina, "Recuperación de la función ovárica en mujeres con menopausia precoz", anticoncepción en la transición a la menopausia y los beneficios de las hormonas naturales durante la menopausia, respectivamente.

La ponencia del Dr. Santiago Palacios, ginecólogo y obstetra, Director del Instituto Palacios, sobre el síndrome genitourinario de la menopausia será la encargada de abrir la segunda mesa de la jornada, presentada y moderada por el Dr. Rafael Sánchez-Borrego. A continuación, la Dra. Miriam Al Adib Mendiri, ginecóloga y obstetra, explicará la relación entre la resistencia a la insulina y las enfermedades estrogenodependientes durante la menopausia. Finalmente, la Dra. Sonia Sánchez, ginecóloga y obstetra especialista en menopausia en el Hospital Universitari General de Catalunya y el Centre Mèdic GINAC, presentará el ‘Proyecto Scarlet’, enfocado en el síndrome genitourinario en la menopausia de las mujeres que tienen sexo con mujeres.

Durante esta segunda jornada se realizará un taller titulado "Diálogo entre médico y usuaria en la elección de un tratamiento con cimicifuga para la transición y menopausia", a cargo de Carla Romagosa y Nicolás Mendoza; otro sobre nutrición y complementos en la menopausia, por la Dra. Helena Rutllant, especialista en nutrición en la Clínica Corachán, patrocinada por Vitae Health Innovation. Pilar Casanovas, farmacéutica y responsable de formación en Laboratoire PiLeje, se hablará del “eje intestino-cerebro”, en el taller patrocinado por Pileje. Y el último taller irá a cargo de Maria Carmen Manresa Lopez, matrona del Hospital Clínico de Santiago, Doctora en Ciencias de la salud por la Universidad de A Coruña, que analizará el “Cuidado íntimo de la mujer: cambios hormonales y necesidades en su higiene”, patrocinado por Leti Fem.

