Colchones La Nuit donará parte de los beneficios de la venta del colchón Oliva a la Asociación Española Contra el Cáncer AECC de Málaga Comunicae

jueves, 18 de febrero de 2021, 15:12 h (CET) Así lo han ratificado esta mañana el gerente de la empresa, Raimundo Artacho, y el presidente de la AECC de Málaga, Francisco Aguilar, durante la rúbrica del convenio de colaboración En la mañana de este martes, 16 de febrero, ha tenido lugar la firma de un convenio de colaboración entre la empresa Colchones La Nuit y la Asociación Española Contra el Cáncer AECC (sede provincial de Málaga). En el acto han estado presentes el gerente de la empresa, Raimundo Artacho, y el presidente de la AECC de Málaga, Francisco Aguilar, quienes tras finalizar la lectura del convenio han procedido a rubricar los documentos.

De este modo, tal y como se ratifica en el convenio de colaboración, Colchones La Nuit, la fábrica de productos de descanso más grande de Andalucía ubicada en el municipio malagueño de Mollina, donará 5 € de la venta de cada colchón del modelo Oliva a la AECC de la sede de la provincia de Málaga. Este convenio entre la empresa y la asociación tendrá una duración de 1 año.

Además, no solo se trata de un colchón creado exclusivamente para esta colaboración, sino que es a su vez un homenaje para Oliva Muñoz Carmona, compañera de la empresa Colchones La Nuit, quien falleció el año pasado tras luchar contra el cáncer. “Una persona optimista, luchadora, infatigable, valiente y auténtica a la que queremos recordar de algún modo y no se nos ocurre nada más especial que donar parte de los beneficios del colchón que lleva su nombre a la Asociación Española Contra el Cáncer” ha señalado Raimundo Artacho.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Málaga ha mostrado su agradecimiento a la empresa de descanso. Igualmente, Aguilar ha explicado que “está siendo un año muy complicado para todos y toda ayuda que podamos recibir en la asociación es de agradecer”.

