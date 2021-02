Bitcoin, GameStop y mercados en máximos históricos: Cómo invertir y no morir en el intento Comunicae

jueves, 18 de febrero de 2021, 15:13 h (CET) En tiempos tan volátiles como los actuales, con valores en bolsa que un día se multiplican por cinco y otros caen hasta un 80%, el conocimiento técnico busca actualizarse para gestionar los, más que nunca, imprevisibles movimientos del mercado. Los expertos de Inversión Pasiva explican el auge de activos en tendencia como son Bitcoin o GameStop y, sobre todo, las claves para reaccionar a estos movimientos desde la cautela y poder sacarle el máximo partido a la cartera de ahorro Ante la pregunta de cuál es el mejor momento para empezar a planificar el futuro, los expertos tienen la respuesta muy clara. Citando al propio Warren Buffet: “El mejor momento para empezar a invertir es hoy, el otro mejor momento fue ayer”

Inevitablemente, las enormes alzas de Bitcoin o GameStop en las últimas semanas han despertado tentaciones hasta en aquellos perfiles menos cercanos al mundo de la inversión; no obstante, desde inversionpasiva.es sentencian que el ahorro debe enfocarse siempre como un proyecto a largo plazo, cuyos principales pilares son horizonte temporal, diversificación y disciplina.

Cuando se habla de horizonte temporal, se engloban los factores Capital, Rédito y Tiempo, subrayando entre estos el tiempo. Los analistas explican que es un error pensar en la inversión rentable como un esfuerzo económico; el factor determinante es el plazo, que puede hacernos alcanzar la misma cuantía con la mitad de dinero, pero invirtiendo el doble de tiempo.

Otro aspecto que subrayan los inversores técnicos, sobre todo en lo que atañe al riesgo más que a la rentabilidad, es la diversificación; al influir directamente sobre el nivel de riesgo, ésta a su vez influye directamente sobre la consecución de cualquier objetivo.

“Un aspecto tan fundamental como el riesgo se manifiesta en dos niveles: el riesgo sistémico y el riesgo específico. Evitar el primero resulta extremadamente complejo, porque supone una caída generalizada del mercado como ocurre en la crisis del 2008, pero el segundo, que sólo atañe a causas particulares, prácticamente desaparece si nuestra inversión está lo suficientemente repartida”, explican desde Inversión Pasiva

Los expertos explican como la inversión en ciertos activos, como un valor de moda o una criptodivisa que a gran parte de la población le resulta desconocida, puede resultar un gran triunfo o una pérdida irreparable: “Garantizar el éxito rotundo es imposible, pero diversificar es la única manera de evitar el golpe.” Sentencian.

La crisis sanitaria del último año ha demostrado un comportamiento completamente diferente entre empresas de gestión online, como por ejemplo Amazon, y otras empresas de servicios más dependientes del factor físico para su sostenibilidad. Un comportamiento diferente, pero en cierto modo previsible.

El riesgo de un nivel más específico, como es un confinamiento, favorece al primer tipo de empresa en detrimento de la segunda, de la misma forma que una cartera organizada para contemplar ambas posibilidades es lo que evita, en cualquier caso, estos peligros.

Y finalmente, el último pilar del ahorro que proponen los expertos: la disciplina. Tal y como explican, este aspecto se cataloga dentro de dos fórmulas: La disciplina que impone un asesor financiero (y a la cual no todo el mundo tiene acceso) o la propia, que impone un sistema de inversión periódico: una estrategia fundamental para una mejor gestión emocional de una cartera e incluso para beneficiarnos de la volatilidad del mercado.

Los expertos de Inversión Pasiva aseguran que organizarse en base a estos pilares fundamentales del ahorro son la llave para una inversión cómoda y exitosa. Añaden, además que “posiblemente, una de las soluciones más interesantes hoy en día sea la inversión sistemática a través de ETF; estos son fondos de inversión ligados a un amplio abanico de índices, lo que supone construir carteras con cientos y cientos de valores diferentes, con bajísimas comisiones y resultados muy por delante de cualquier otra fórmula de ahorro, incluida la vasta mayoría de fondos de inversión tradicionales”.

Finalmente, los expertos aluden a la clave más básica de todas a la hora de hablar de inversión: Responsabilidad en cuanto al riesgo, tratando de mantener bajo control aquellas emociones más ligadas a la impulsividad. Un factor que aunque en demasiadas ocasiones pase desapercibido, es determinante a la hora de enfrentar cualquier tipo de inversión, por muchos conocimientos técnicos y estrategias que se manejen.

