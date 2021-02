FORAN 2025, la construcción naval del futuro Comunicae

jueves, 18 de febrero de 2021, 15:16 h (CET) El pasado martes tuvo lugar una nueva jornada del Clúster Marítimo Español, donde la ingeniería SENER, socia del Clúster, ha abordado los retos y soluciones en el ámbito de la construcción naval mediante el uso del sistema FORAN 2025 El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la jornada online SENER en el presente y futuro de la Construcción Naval. Retos y soluciones, en la que Rafael de Góngora, director general naval de SENER explica la visión de la compañía para abordar el futuro de la construcción naval. Una visión marcada por la aplicación e integración de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos del proceso constructivo.

Precisamente el uso de las nuevas tecnologías son las que impulsan la transformación económica que promueve la Unión Europa, hacia una economía más sostenible y digitalizada, tal y como ha explicado Federico Esteve, presidente de honor del CME, durante su intervención inicial, en la que ha presentado la jornada de hoy. Una dinámica en la que también se encuentra el sector marítimo en su conjunto, y donde la construcción naval se enfrente a retos como la reducción de ruidos en puerto o la utilización de combustibles alternativos menos contaminantes. En esta línea, Esteve ha puesto de ejemplo la visión de SENER, y comenta la oportunidad que supone el plan de los fondos de recuperación europeos para ejecutar proyectos en el sector marítimo, que vayan en sintonía con los objetivos la UE.

El invitado ha tomado la palabra para explicar precisamente esa visión en el ámbito de la construcción naval y las propuestas que realizan al respecto, basadas en el sistema FORAN, que abarca las diferentes fases del proceso constructivo. Para ello, Rafael de Góngora ha contextualizado la situación actual de la industria, marcada por retos derivados de un mercado cada vez más competitivo, con buques más complejos y de alta capacidad; restos sociales, encabezados por la seguridad y la protección medioambiental; por los armadores, que requieren buques menos costosos y que faciliten la rentabilidad; los originados por los organismos internacionales, con un marco regulatorio cada vez más estricto; el reto de los astilleros por ser más productivos y rápidos; y, finalmente, los propios diseños demandan herramientas de procesos más inteligentes e integradas En definitiva, retos que crean un entorno muy complejo, volátil, lleno de incertidumbres y ambiguo, al que más recientemente han tenido que sumar la pandemia, “que ha venido a enmarañar más este entorno”, ha comentado de Góngora, lo que obliga a que las soluciones sean mucho más innovadoras y originales.

Partiendo de la base de que estos restos se solucionan con unas aportaciones tecnológicas, Rafael de Góngora ha explicado que arrancan de varias premisas; esto es; deben aportar valor, responder a la casuística propia del mundo naval, ser robustas pero abiertas, y eficientes, porque al final, “nosotros queremos construir y exportar barcos más rápido, más barato y mejores”, afirma el orador.

Respecto al ámbito de influencia, si bien el ponente afirma que los ingenieros tienden a centrarse en el diseño y producción, no pueden olvidar que también tienen que facilitar y abaratar la operación del buque. En cuanto a los objetivos para SENER, las soluciones se deben integrar plenamente; facilitar la productividad en todas las operaciones; garantizar lo que de Góngora denomina smartness (amigabilidad, inteligencia de la aplicación, usabilidad y conceptos similares que engloba en este término); y caminar a la digitalización, que “ahora es la palabra mágica, si no somos digitales no somos nada”. Y para hacer todo esto hay cuatro líneas de desarrollo: funcionalidad, incrementando y mejorando el sistema; mejorando los procesos industriales; adoptando nuevas tecnologías, que puede que ni siquiera hayan nacido para el mundo naval; y todos los servicios asociados, muchas veces derivados de lo que aporta la tecnología.

Tras detallar las soluciones de SENER en cada una de las líneas de desarrollo comentadas anteriormente, Rafael de Góngora ha explicado que todas ellas configuran el FORAN 2025, un sistema renovado en el que llevan tiempo trabajando y responde a esa visión de lo que supondrá la construcción naval en el 2025. No obstante, el responsable de SENER aclara que “no es una visión estática”, pues algunas de las cosas planteadas hoy no estaban siquiera previstas originalmente, se han ido incorporando a medida que van apareciendo, porque SENER va adaptando las nuevas tecnologías que van apareciendo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Schaeffler inicia la producción en serie de motores eléctricos CallApp lanza nuevas funcionalidades para proteger a los usuarios frente a las llamadas no deseadas Nace el Women Hormonal Summit, un nuevo proyecto centrado en la salud hormonal de la mujer El tratamiento del párkinson debe tener en cuenta sus síntomas no motores, como la demencia Emagister está presente en la nueva Living App de formación que ha lanzado Movistar+