SYA Instalaciones da las claves para proteger del frío una casa ante las bajas temperaturas Comunicae

jueves, 18 de febrero de 2021, 15:09 h (CET) Un buen sistema de calefacción en el hogar es fundamental para combatir el frío en invierno El frío es uno de los factores que más se notan dentro del confort de un hogar en invierno. Por ese motivo, la calefacción es clave para combatir las bajas temperaturas. En SYA Instalaciones están siempre disponibles para elegir la mejor calefacción adaptada a las necesidades de cada cliente tanto si son nuevas instalaciones como reformas para conseguir el máximo confort para el día a día en cualquier casa.

En cuanto a la calefacción, para que sea 100% efectiva y esté siempre al máximo rendimiento sin que se note en la factura a final de mes, es aconsejable tomar una serie de medidas que hagan que el hogar esté lo más caliente posible frente a las bajas temperaturas que hay en el exterior. Revisar la vivienda de posibles puntos de entrada de frío es lo primero que se debe hacer para poder paliarlas y así garantizar que la calefacción se usa de manera correcta.

Consejos para mantener el hogar a buena temperatura en invierno:

-Evitar las posibles fugas de calor. Pueden encontrarse grietas o pequeños puntos en ventanas y puertas, que de un inicio no se les da importancia, pero que pueden ser el principal foco para que entre el frío en una casa. En SYA Instalaciones recomiendan revisar periódicamente si existen fugas para que el calor se mantenga en la vivienda.

-Revisión y mantenimiento de la caldera y radiadores. Contar con un servicio de mantenimiento como el que ofrecen en SYA puede hacer que se ahorre energéticamente y de forma económica para evitar los posibles fallos en invierno. Por eso, es recomendable que, cada año en otoño, se supervisen las calderas y los radiadores de la casa.

-Reorganización de los muebles. Hay que ver dónde están situados los muebles ya que, a menudo, pueden ser fuente de obstrucción del calor si están cerca de radiadores por lo que no circula el aire de forma igual por toda la estancia.

-Apagar la calefacción si no se está en casa. Mantener la calefacción si no se está en el hogar es un error muy común y que puede suponer un sobrecoste en la factura a largo plazo.

-La temperatura debe mantenerse, no ponerla demasiado elevada. Durante el día, se recomienda tener la calefacción entre 19 y 21 grados y por la noche bajarla a 17 grados. Si se llevan a cabo el resto de los consejos, se mantendrá el calor durante la noche.

En SYA Instalaciones están preparados para atender todas las necesidades que puedan surgirle a cualquier persona y dudas respecto a sistemas de calefacción y servicios de mantenimiento para tener el hogar listo ante las bajas temperaturas del invierno.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.