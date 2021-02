Comienza la vacunación en Policlínica Gipuzkoa

Ya ha comenzado la vacunación en Policlínica Gipuzkoa para todos los profesionales del grupo Quirónsalud en Gipuzkoa. Lo hizo ayer a las cuatro de la tarde y con las dosis recibidas de la vacuna de Moderna se estima que se podrán vacunar entre el día de ayer y hoy a 200 profesionales Las primeros personas en ser vacunadas han sido Eukene Abando, administrativa de urgencias, Angela Karina Alvarado, personal de limpieza, Anne Roteta y Lide Makuso, enfermeras de la Unidad de Hospitalización de Covid y Jose María Dousinagge, Javier Sanz, y Fermín Haro, anestesistas.

A pesar de los nervios iniciales, pero sobre todo de “las ganas”, según señaló Lide Makuso, el miedo se superó rápidamente y los comentarios de las primeras personas vacunadas fueron positivos: “No he notado nada, ni el pinchazo”, dijo Abando. El doctor Haro tampoco se enteró del pinchazo y añadió con humor: “Si la segunda nos la ponen mañana, no me importa”. Quienes además han sido vacunados de la gripe afirmaron que podía asemejarse a esta vacuna en cuanto al ligero picor del pinchazo.

