Méndez Lit Abogados, la necesaria respuesta especializada en un mundo inmobiliario nuevo

jueves, 18 de febrero de 2021, 14:52 h (CET) El despacho Mendez Liz nace para dar respuesta a la necesidad del sector inmobiliario de contar con profesionales especializados en exclusiva a las diferentes temáticas relacionadas con el sector. En España hay pocos despachos de abogados especializados exclusivamente en el sector inmobiliario El sector inmobiliario atraviesa el momento más importante de cambios de los últimos años. Un sector que se ha visto transformado antes incluso que la pandemia y que muestra actualmente un mundo inmobiliario nuevo para todo tipo de propietarios y de usuarios.

En este contexto de transformación nace Méndez Lit (https://mendezlit.com), un despacho de abogados especializado exclusivamente en derecho inmobiliario. El despacho es el resultado de más de 25 años de experiencia en litigación y operaciones inmobiliarias.

José Méndez Sánchez es abogado y director de Méndez Lit y explica, "Nuestra firma de abogados nace fruto de muchos años de trabajo y especialización en el sector inmobiliario. Antes de la pandemia ya detectamos la necesidad de ofrecer un enfoque especializado en el sector a la vista de la ausencia de despachos que trabajaran sólo estos casos".

Crecen los procesos judiciales inmobiliarios

El número de procesos judiciales se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años ante las nuevas tendencias y desafíos del sector. Existen nuevas fórmulas habitacionales como el coliving que nacen sin estar definidas legalmente.

La pandemia no ha hecho más que acelerar una situación que ya se estaba dando antes de 2020 en el sector inmobiliario: La inseguridad.

Hoy en día esta inseguridad ante las normativas obliga a tener un conocimiento extra y una experiencia que permita al despacho conocer las diferentes opciones ante una situación litigable.

Principales retos inmobiliarios

Entre los principales retos a los que se enfrenta el derecho inmobiliario hoy se encuentran las especialidades de Méndez Lit:, compraventas, arrendamientos, Patrimonio histórico, Coliving, Urbanismo, Inversión, Comercialización, Ocupación, Desahucios, Cumplimiento de contratos, conflictos inmobiliarios provocado por situaciones hereditarias etc.

La crisis provocada por la pandemia tendrá un impacto en el derecho inmobiliario y es que en los últimos meses han aumentado más de un 300% los incumplimientos de contrato, los impagos, las herencias o donaciones.

Desde Méndez Lit hoy en día se trabajan en casos que afectan al derecho inmobiliario desde diferentes ángulos:

1.- Servidumbres de salida de humos en locales con actividad de restauración.

2.- Defensa penal de cargos públicos por actos administrativos lesivos al Patrimonio Histórico.

3.- Incumplimiento de acuerdos contra ejecución hipotecaria de entidades bancarias.

4.- Modulación de renta en locales de negocio por la pandemia.

5.- Desahucios y reclamación de rentas.

6.- Inversión en adquisición de suelo residencial, turístico y coliving.

7.- Defensa para la conservación de Patrimonio Histórico.

8.- Cumplimiento contractual de servicios de comercialización inmobiliaria.

Una de las claves de éxito del despacho de abogados es precisamente este amplio conocimiento que los 25 años de experiencia acumulados permiten ofrecer todos los ángulos posibles dentro de la defensa de un caso relacionado con el sector inmobiliario.

Hoy más que nunca es necesario contar con una experiencia dilatada para atender los casos provenientes del sector inmobiliario, esta es la razón por la que nace el despacho Méndez Lit.

