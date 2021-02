Abrisud presenta su nueva colección de cubiertas de piscina, pérgolas bioclimáticas y carports Comunicae

jueves, 18 de febrero de 2021, 14:18 h (CET) La marca líder en Europa presenta una amplia gama de nuevos diseños, desde pérgolas bioclimáticas a marquesinas para vehículos, sin olvidar las clásicas cubiertas para piscinas de la marca, tanto de lamas como telescópicas Pérgolas Bioclimáticas

Abrisud presenta 3 nuevos diseños de pérgolas bioclimáticas modulables, desarrolladas junto al especialista Akena, que permiten graduar la exposición solar.

Pérgola de lamas orientables

Este diseño orientable proporciona una ventilación totalmente natural gracias a la circulación de aire entre sus componentes estancos. Para mayor comodidad, incluye la opción de gestión climática automatizada que permite que se abra y cierre en función de la lluvia, el viento o, incluso, las heladas, mediante un sistema de sensores de lluvia, viento y temperatura. Fabricada en aluminio, con los sellos de calidad Qualicoat y Qualimarine, es totalmente modulable y se adapta a todos los tipos de terrazas. Se fabrica con unas dimensiones máximas de 7 metros x 4,5 metros. Está disponible en una amplia paleta de colores RAL. Los colores estándar son el gris antracita (RAL 7016), blanco (RAL 9010) y el gris arquitecto (SP023). Además, permite reforzar el confort a través de cortinas de cristal y estores de membrana textil, adicionales, que refuerzan la climatización natural que proporciona una pérgola bioclimática. Así como incluir un sistema de calefacción integrado o luces de ambiente led. Su instalación es sencilla, con canalones integrados invisibles y no requiere ninguna obra importante para su ejecución.

Pérgola con techo móvil

Es la única del mercado con techo modular, lo que permite descubrir la terraza y disfrutar al máximo del jardín. Sus paneles telescópicos deslizantes aseguran una apertura total y un uso más versátil, dependiendo de la estación del año. La apertura del techo puede ser manual o automática. Su cerramiento se puede completar con láminas de policarbonato o cristal, con distintos acabados (transparente, ahumado, alveolar, dibond) que se combinan para conseguir una integración personalizada y unos estores que aumentan la versatilidad de la pérgola. El acabado en aluminio está disponible en toda la paleta de colores RAL, con acabados estándar en gris antracita (RAL 7016), blanco (RAL 9010) o gris arquitecto (SP023). También incluye la opción de reforzar el máximo confort con estores, disponibles en más de 140 tonalidades distintas, sistema de calefacción o luces led, para conseguir un disfrute máximo del jardín. Este diseño se adapta a cualquier tipo de terraza o porche, con unas medidas máximas de 8 metros por 5 metros. No requiere realizar una gran obra para su instalación, permitiendo una integración invisible de los canalones.

https://youtu.be/HCKFenC9RnI

Pérgola con techo fijo

Posee una estructura de aluminio con un aire depurado muy contemporáneo, perfecto para crear un ambiente chill out al más puro estilo ibicenco. Su techo está reforzado por paneles aislantes y protege del sol y la humedad, en verano, y permite que la luz penetre en invierno. Su techo plano y sus paneles sándwich, formados por dos láminas de aluminio térmico unidas a una lámina central de poliestireno extruido de 60 mm, consiguen un mayor aislamiento térmico. Su ágil estructura es impermeable y resistente al viento adaptándose a cualquier espacio exterior y está disponible en una amplia paleta de colores RAL, si bien la marca cuenta con los acabados estándar en gris antracita (RAL 7016), blanco (RAL 9010) y gris arquitecto (SP023). Este modelo también permite reforzar el confort a través de cortinas de cristal y estores de membrana textil, adicionales, así como incluir un sistema de calefacción integrado o luces de ambiente led. No requiere realizar una gran obra para su instalación permitiendo una integración invisible de los canalones.

Carports

Allure: Una solución de diseño y alto rendimiento

El modelo Allure es una protección de aluminio termolacado (6060T6), un diseño contemporáneo que resguarda los vehículos a través de una solución eficaz con una inmejorable relación calidad-precio. Su estructura abierta ofrece una gran resistencia a las inclemencias del tiempo, especialmente de la lluvia, la nieve, el granizo y los rayos UV del sol. La circulación del aire reduce la condensación y, por tanto, la formación de óxido en los vehículos. La cubierta Allure para coche cuenta con un canalón periférico con bajada de agua para evacuar el agua de lluvia. Es un diseño que se instala fácilmente, sin necesidad de obra importante. Se puede adosar a la casa o mantenerse independiente. Se realiza a medida, para una o dos plazas, según las necesidades de cada hogar y puede completarse con apliques led Pegaso o un panel lateral fijo de aluminio para lograr una mayor comodidad. Su acabado está disponible en gris antracita (RAL 7016), blanco (RAL 9010) y gris arquitecto (SP023), así como en una amplia variedad de colores de la paleta RAL. Es posible reforzar el confort de esta marquesina y del vehículo a través de cortinas de cristal y estores.

Escape: La solución perfecta para el invernaje de las autocaravanas

La cubierta Escape es un diseño pensado para proteger las autocaravanas durante los meses más fríos, tanto de las agresiones meteorológicas como de la condensación, gracias a que el aire circula libremente. Su estructura está formada por un techo plano realizado en aluminio termolacado (con certificación Qualicoat y Qualimarine que garantiza la durabilidad), e incluye un canalón periférico para evacuar el agua de la lluvia con mayor comodidad. Compuesta por paneles aislantes, con un grosor de 60 mm, protegen la caravana de los rayos UV, del calor excesivo y de las temperaturas gélidas. Disponible en una amplia gama de colores, se adapta a cualquier estilo de vivienda. Una de las grandes ventajas de esta cubierta es que es muy fácil de instalar ya sea adosada o de forma independiente. A parte de las opciones estándar en gris antracita (RAL 7016), blanco (RAL 9010) y gris arquitecto (SP023) hay disponibles una amplia paleta de colores RAL. El modelo Escape se puede complementar con cortinas de cristal y estores de membrana textil adicionales, así como incluir un sistema de calefacción integrado o luces de ambiente led.

Cubiertas para piscinas y terrazas

Cubierta telescópica XL: Para piscinas de gran anchura

La gama de cubiertas telescópicas Abrisud se amplía con este modelo telescópico XL pensado para piscinas de gran anchura, de entre 6 y 10 metros. Es un diseño modular de gran resistencia realizado en aluminio plegado en frío y tratamiento anti-UV a dos caras. Tiene una altura nominal de 30 cms y es una instalación perfecta para zonas de montaña. Se presenta con un acabado gris antracita (7016) y cerramiento en policarbonato alveolar (8mm) o compacto (4m). La tornillería es de aluminio y sus ruedas son rodamientos de aguja inoxidable fijados al suelo.

Lamas Move & Roll

El cobertor de lamas automático Move & Roll se caracteriza por su gran adaptabilidad y movilidad. Es un diseño minimalista, de líneas depuradas, que recoge la persiana en un carro móvil que se retira de la piscina para disfrutar del vaso en su totalidad, en los meses más caluroso, y en los más fríos climatiza la piscina de modo natural. Está disponible con alimentación solar o eléctrica. Es un diseño disponible con lamas de PVC o policarbonato, en distintos colores.

Vídeo: https://youtu.be/4YD51lFzWlg

Vídeos

Vídeo demo cobertor de lamas Move & Roll de Abrisud



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.