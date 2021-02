Lupe Hurtado lleva la inteligencia emocional a Educa Experiencie, un evento online sobre la docencia Comunicae

jueves, 18 de febrero de 2021, 14:18 h (CET) La coach y speaker con parálisis cerebral, que tiene una larga trayectoria en el ámbito de la formación, las conferencias y el coaching, participa en las jornadas organizadas por la Fundación Maecenas destinadas al mundo educativo La experiencia es un grado. No hay nada más inspirador e ilustrativo que una experiencia personal, y así lo entienden los responsables de la Fundación Maecenas, responsables del evento online Educa Experience.

A lo largo de un mes -desde el 19 de febrero y hasta el 20 de marzo-, Educa Experiencie reúne a más de 20 referentes del ámbito de la educación con el objetivo de transmitir a docentes y directivos de las instituciones, las nuevas tendencias de la educación, en una serie de charlas, conferencias y talleres.

Y, además de la participación de los ponentes, cada una de las jornadas cuenta también con las experiencias de aula de profesionales que quieren compartir sus vivencias con el resto de la comunidad docente, para continuar mejorando la labor educativa a partir de las experiencias de cada uno.

Una de las participantes -que, concretamente, intervendrá el día 23 de marzo, en la jornada dedicada a Neurociencia & Emociones, sobre la importancia de la emoción en el aprendizaje- es la coach y speaker especializada en Inteligencia Emocional Lupe Hurtado. Y, desde luego, si hay alguna experiencia de vida que pueda inspirar a otras personas, esa es la suya.

Lupe superó las barreras propias de la parálisis cerebral que sufre, los prejuicios de su entorno y los abusos por parte de compañeros y jefes, se licenció en Geografía y ha trabajado para la administración en ayuntamientos y consejerías autonómicas. Su vocación de servicio la ha llevado a trabajar y colaborar para varias entidades sin ánimo de lucro y ONGs, llegando a ir de cooperante a Nicaragua.

Pero, a raíz de la muerte de su madre, Lupe Hurtado se planteó qué quería hacer realmente con su vida y empezó a leer sobre psicología, desarrollo personal y Programación Neurolingüística (PNL). Se formó en estas disciplinas, y a partir del descubrimiento de que "los recursos que nos ayudan a sobrevivir y a ser feliz están dentro nuestro. Solo tenemos que ir a buscarlos", se propuso ayudar a otras personas a superar sus barreras, liberar sus energías y encontrar su fuerza interior para llegar a lo más alto. A mujeres y también a hombres, a personas con capacidades diferentes -como es su caso- y también a personas sin ellas.

Y eso es lo que hace en la actualidad con sus formaciones en inteligencia emocional, con sus conferencias, con sus sesiones de coaching. Lupe imparte sus charlas en centros y eventos y también atiende de manera individual, con el objetivo de que, quien pase por ella, refuerce su autoestima, su alegría, su energía y su paz interior; su felicidad.

Siempre desde una premisa: "si yo he podido superar los obstáculos y llegar lejos, tú también puedes".

