Como revisarán en el futuro los coches eléctricos la ITV, según itvrevisiones.es

En la actualidad existe una fase de rotunda incertidumbre con el tema de que los vehículos contaminen lo mínimo y desde que se ha hecho público que los vehículos de combustión y explosión tienen los días contados, la gente está expectante y un tema muy importante es saber cómo pasaran los coches eléctricos las revisiones de la itv, porque es un tema de completa actualidad El coche eléctrico y las revisiones de la Itv

La primera pregunta que se hace la mayoría de gente, es si una vez el coche eléctrico este por completo instaurado, las revisiones ITV seguirán existiendo, pero a esa pregunta la respuesta rotunda es: “Por supuesto”, que un coche sea eléctrico no implica que no tenga que pasar la ITV, puesto que sigue teniendo partes que están directamente relacionadas con la seguridad del conductor, es decir, seguirá llevando neumáticos que se desgastan, luces que se pueden fundir y diferentes partes que ahora mismo un coche diésel o gasolina tiene.

Pero evidentemente la revisión de la ITV no puede ser igual la de un coche eléctrico que la de un coche de combustión o explosión, pero solo afectara a la prueba de sonido y contaminación, ya que un coche eléctrico hace mucho menos ruido y por lo menos la contaminación acústica se reduce de forma natural a mínimos al mismo tiempo un coche eléctrico no expulsa al exterior ningún tipo de contaminación, por lo tanto esa prueba se puede ahorrar, sin embargo se podrán incorporar nuevas pruebas, como comprobación del estado de las baterías o estado de las mismas, porque la parte contaminante de los coches eléctricos son las enormes baterías con ácidos y productos contaminantes, ya que hay que tener en cuenta que una batería no dura toda la vida.

Que tener en cuenta al pasar la Itv con un coche eléctrico

Anteriormente, lo más importante que se tiene que tener en cuenta al pasar la itv con un vehículo eléctrico es que lleve un buen mantenimiento, que los neumáticos estén en perfecto estado, que las luces funcionen perfectamente y que no hayan partes exteriores o interiores que puedan poner en peligro la integridad o la del prójimo, todo ello algo lógico.

Por lo tanto, se tiene que tener en cuenta prácticamente lo mismo que se tiene ahora mismo con los vehículos con combustible de diésel o gasolina, solo que ya no preocupara ni los humos ni la contaminación, pero en contraprestacion, se tiene que pasar las pruebas pertinentes que confirme que el vehículo eléctrico está en perfecto estado y no es motivo de peligro para nadie.

El coche eléctrico, mejor o peor para pasar la itv

Después de esta reflexión, se ha podido ver que será más fácil pasar la ITV con un coche eléctrico que con uno de combustión o explosión, pero solo por una prueba, aunque siguen habiendo dudas si con el vehículo eléctrico las itv incorporaran alguna otra prueba que sea determinante para este tipo de coches.

Porque otro tema ya será el de los impuestos, porque no se tiene que olvidar que cuando no se ingresen impuestos por la venta del combustible en las gasolineras el gobierno tendrá que sacar dichos impuestos de otros sitios, como peajes, impuestos por utilizar carreteras.