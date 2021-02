Grandes beneficios terapéuticos de tener una mascota, según mascotaenadopcion.com

Puede parecer un tópico, pero realmente hay un estudio que demuestra que en ciertos casos tener una mascota es terapéuticamente positivo, por lo tanto es una razón más que razonable para adoptar una mascota e introducirla en el ámbito familiar En qué casos una mascota aporta muchos beneficios

Siempre se aconseja que para las personas mayores, adoptar una mascota le aporta muchos beneficios y pasará a ser una persona más saludable mental y físicamente, una mascota es cariñosa y hace mucha compañía que es lo que normalmente carecen las personas mayores, porque los hijos suelen tener sus obligaciones y el estrés del día a día impide atender a las personas mayores como se debería, por lo tanto dicha mascota aportará muchas cosas positivas a las personas mayores, llegando a ser como una terapia positiva, en la cual hará que la persona mayor se mantenga más activa físicamente al tener una obligación de sacar a pasear a la mascota (siempre y cuando se trate de un perro).

Después, psicológicamente una mascota es capaz de mantener a la persona mayor más feliz y positiva, al recibir el cariño del animal que siempre suele ser incondicional y todo ese afecto, hace que la vida sea mucho más positiva.

Resumiendo los beneficios que aporta una mascota ante una familia con un miembro mayor son:

Mantiene a la persona mayor más activa físicamente .

. Consigue transmitir positividad .

. Transmite cariño incondicional.

incondicional. Da mucha compañía .

. Crea un vínculo muy fiel. Como se ha podido comprobar los beneficios son muy positivos.

Beneficios de una mascota en el ámbito familiar

Se puede constatar la gran cantidad de beneficios que una mascota aporta a una persona mayor, pero no es solo eso, una mascota aporta mucho más beneficio al ámbito familiar. En primer lugar se tiene que matizar que cuando se habla de una mascota, se refiere a lo más común, que son perros y gatos, que existen muchas más mascotas, pero ya no aportan los beneficios que se están comentando, más que nada porque son mascotas más independientes y menos cariñosas, como pájaros, conejos, comadrejas, cerdos, etc.

Una vez que se ha matizado claramente a que mascotas se está refiriendo con los matices de beneficios, se tiene que tener claro que tanto perros como gatos son animales de manada y la familia será su manada, por lo tanto estará completamente integrada y con una educación básica dicha mascota tiene que asumir que dentro de la jerarquía familiar es el último escalón para lograr que sea un animal dócil y sin que genere problemas, para todo ello hay cientos de adiestramientos que no son difíciles de introducir.

Conclusiones de adoptar una mascota

Se ha visto que adoptar una mascota se traduce en muchos beneficios para la familia, pero se tiene que tener claro que no es un capricho ni un juguete una mascota es un animal que dará todo su cariño incondicionalmente pero hay que ser conscientes de que habrán momentos en que no actúen como se quiere y que ensucien o dañen algo del entorno, y a un animal no se le castiga simplemente se le educa y es el camino que se tiene que seguir para poder disfrutar de una mascota al 100%.