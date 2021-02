La bolsa SAS empieza a necesitar mano de obra, según bolsasas.com

De todos es sabido los problemas que el sector de la sanidad está pasando con todo lo que se está viviendo de la pandemia, falta mano de obra especializada y la bolsa sas está bajo mínimos, ya que está incorporando toda la gente cualificada que años atrás no tenía trabajo El Servicio Andaluz de Sanidad agota la bolsa

La pandemia que se esta viviendo ya prácticamente durante un año completo ha masacrado el sistema de sanidad y todos los gobiernos autonómicos echan mano de todos los recursos existentes y como no en Andalucía el más popular de ellos es la Bolsa SAS, que años atrás ha estado con un sinfín de gente que buscaba trabajo de médico, enfermare, auxiliar, etc.

Y dicha bolsa iba rotando intentando dar oportunidades a todos los jóvenes que salen formados en la rama de la sanidad, pero ahora con el aumento de camas para los pacientes covid y con las U.C.I. colapsadas, se han abierto hospitales de campaña y carpas adecuadas para atender a los enfermos, no solo de la pandemia, sino los que ya se tenían antes de todo esto.

Por lo tanto la gente cualificada que estaba dentro de la Bolsa SAS ya ha sido llamada, como si de una guerra se tratara, intentando aumentar la mano de obra en la sanidad para que esta pueda verse fuera del colapso y que poco a poco se vaya atendiendo a los enfermos y las operaciones no covid que están pendientes esperando una intervención que nada más bajen los casos de la pandemia se pueda ir viendo la luz de la normalidad.

Como apuntarse a la bolsa SAS

Se tiene que tener en cuenta que la bolsa sas no solo cuenta con médicos y enfermeros, sino que también cuenta con mano especializada como celadores, limpiadores, administrativos, contables, etc. En fin toda la mano de obra que hace falta para que un hospital funcione correctamente, que no es poca.

Pero ahora es el momento para poder incorporarse a la bolsa SAS, porque lo normal es que en poco tiempo le llamen y se incorpore de inmediato, pero para ello el primer paso es inscribirse en la web de la bolsa, por lo tanto el primer paso que se tiene que realizar es la inscripción.

Como principal consejo, un certificado digital para agilizar la inscripción, para locua lo más rápido es que se dirija a su ayuntamiento y allí consiga el certificado digital y una vez lo tengas con el entres en la web y el registro será muy sencillo.

Que tener en cuenta para formar parte de la bolsa SAS

Lo primero que hay que tener en cuenta, es que se tenga la formación relacionada con la sanidad, aunque no es un tema precisamente obligado, ya que existen profesiones que no son directas de la sanidad pero sí que pueden entrar en la bolsa sas porque son profesiones que hacen falta para el correcto funcionamiento de un hospital o edificio de sanidad en general, como puedan ser, gente de limpieza, gente de administración, de contabilidad, etc.