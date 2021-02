La realidad sobre el tigre de Tasmania, según tigredetasmania.com Comunicae

jueves, 18 de febrero de 2021, 11:13 h (CET) Seguro que se ha encontrado información sobre el tigre de Tasmania, ya que hay una película protagonizada por Willem Dafoe bastante actual que ha revivido las historias que se cuentan sobre esta fantástica especie, por lo tanto el tigre de Tasmania se cuenta como extinto, pero hay cientos de leyendas que cuentan sobre avistamientos de este curioso animal Características del tigre de Tasmania

Primero que nada comentarte que este animal ha recibido varios nombres, además de su nombre técnico (Thylacinus cynocephalus), es conocido como Lobo Marsupial y se conoce como el más arraigado que es el de tigre de Tasmania, pero lo más curioso es que sobre llamarse tigre no es un felino, dicho nombre se le daba por el color del pelo que tenía unas rallas simulando a un tigre de tasmania, pero estas rallas solo se formaban en el lomo, después aunque también había gente que lo denominaba Lobo marsupial, tampoco pertenecía a los canidos, si lo llamaban Lobo, es por la similitud en su morfología y sobre todo por su característica de cazar en manada, pero realmente sí que es un marsupial, como el canguro y el demonio de Tasmania.

Poseía una constitución corpulenta y aunque no contaba con una velocidad punta importante conseguía cazar a sus presas por insistencia y aplicando una estrategia de acorralamiento o emboscada, por lo que se le atribuye una gran inteligencia para el tipo de animal que era, el punto malo es que compartía presas con otros animales como el dingo, que fue introducido en Australia por los aborígenes como animal de compañía y este competía directamente por las presas con el lobo marsupial, ello hizo que poco a poco el Thylacinus fuera extinguiéndose hasta estar solo en la isla de Tasmania, por su orografía llena de cuevas y sitios de difícil acceso, de ahí es cuando coge fuerza el nombre de tigre de Tasmania.

Historia sobre el tigre de Tasmania

Este animal esta considerado extinto, porque según las reglas sobre las especies cuando pasan más de 50 años sin tener un avistamiento de una especie en concreto que ya contaba con indicios de pocas especies, automáticamente se le da como extinto y eso es lo que ha pasado con el tigre de Tasmania, porque lo último que se conoce de dicha especie fue en el año 1936 de un espécimen que estaba en cautiverio en el zoo de Hobart y en septiembre de ese mismo año dicho espécimen murió y desde entonces no se han vuelto a tener pruebas de otro espécimen de la misma especie.

Por lo tanto en los años 80 fue declarado como animal extinto por no tener pruebas de dicho animal, aunque fue a partir de los 80 cuando resurgió el tema del tigre de Tasmania y comenzaron a ver relatos de avistamientos, pero hasta la fecha de hoy ninguno con pruebas evidentes de su existencia.

Conclusión sobre la existencia del tigre de Tasmania

Hay una teoría que dice que todavía existen especímenes del tigre de Tasmania, que están escondidos en zonas de difícil acceso y como realmente solo hacen vida nocturna los avistamientos serian prácticamente imposibles, si a eso se le une que últimamente se habían vuelto carroñeros, se puede decir que sí que existe alguna posibilidad de que hayan sobrevivido en libertad. Pero mientras no se aporten pruebas seguirá como extinto.

