Tecnología ecológica que garantiza la eliminación del COVID19 en 30 segundos penetra con fuerza en España

jueves, 18 de febrero de 2021, 11:16 h (CET) Una empresa de Barcelona comercializa en su web: ionisis.com, la primera tecnología ecológica del mundo que ha logrado demostrar su eficacia específicamente con el virus causante de la enfermedad COVID-19 en 30 segundos y ha obtenido además la certificación UNE 14476 de eficacia para todos los virus. Y todo ello sin químicos añadidos, utilizando sólo agua del grifo y ½ gramo de sal, sin generar residuos tóxicos y evitando botellas de plástico de un solo uso al planeta Se trata de un generador de desinfectante con tecnología de membranas patentadas IONISIS que funciona por un sistema similar a la electrolisis. Genera cloro activo in situ, obteniendo un poderoso desinfectante, sin productos químicos añadidos, sólo usando agua del grifo y 0,5 gr. de sal .

Con cada bote de 200 gr. de sal incluido en el producto se puede fabricar cómodamente en casa, en sólo 3 minutos, lo equivalente a 400 botellas de limpiador biocida, lo que supone un ahorro importante para el hogar o negocios.

La empresa distribuidora asegura que la tecnología IONISIS supone el equilibrio perfecto entre desinfección 100% eficaz y el cuidado de las personas y el medio ambiente. Con ITASH iClean dicen, "ganamos en eficacia contrastada y ahorramos dinero, tiempo, espacio en casa y evitamos residuos químicos y plásticos, participando con ello activamente en la conservación del planeta".

Se trata de una tecnología segura y muy respetuosa con las personas, animales y medioambiente, por ello es idónea para todos y en especial para personas con sensibilidad química múltiple o patologías crónicas.

El estudio realizado en un laboratorio de bioseguridad de nivel 3, especializado en enfermedades infecciosas ha sido concluyente. Se muestra una inactivación del 99,99% en 30 segundos del virus SARS-CoV-2 en todas las pruebas realizadas.

Esta tecnología ha demostrado también su total eficacia en UNE-14476 para la eliminación de todos los virus (envueltos y no envueltos) en 30 segundos, como el virus INFLUENZA H1N1/A/PR8 (gripe común), en la eliminación de bacterias, hongos y otros patógenos. Es efectiva en eliminación de olores (WC, mascotas, restos de comida) y en la eliminación del pesticida Diazinon, utilizado en frutas y verduras.

Puede utilizarse sobre cualquier superficie tales como ropa, utensilios de cocina, interior de vehículos, juguetes de los niños, llaves, teléfonos móviles, mascarillas, incluso mascotas y aseguran no deja ningún tipo de residuo químico en ellas, por lo tanto no desgasta o estropea.

También remarcan su capacidad de limpieza del aire, al ser capaz de arrastrar partículas finas mediante la micro nebulización.

Con un proceso de 3 minutos permite que, cualquier familia, comercio, escuela, medio de transporte, o empresa pueda desinfectar una superficie de hasta 150 m2.

Tiene un efecto protector sobre superficies de aprox. 48 horas y no deja biofilms lo que supone un gran valor añadido y una protección extra también frente a las contaminaciones cruzadas, según estudio realizado por ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas) que forma parte de diversos comités internacionales relacionados con la calidad en la limpieza y desinfección.

El dispositivo ITASH iClean con tecnología ionisis está notificado en el Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación) según el RD1054_2002 y el Art. 95 BPR.+

El fabricante indica que los estudios sobre la tecnología y su eficacia están disponibles en la web, www.ionisis.com. El producto se comercializa de forma online y también en las principales tiendas del país como EL CORTE INGLÉS e HIPERCOR entre otros.

