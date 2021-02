Juan Antonio Álvaro de la Parra agradece a los profesionales su "compromiso" en la lucha por la pandemia Comunicae

miércoles, 17 de febrero de 2021, 18:05 h (CET) La Fundación Jiménez Díaz rindió por su aniversario un emotivo homenaje a sus trabajadoras y trabajadores por el año de lucha contra el Coronavirus a través de una campaña y de un vídeo. El gerente del hospital universitario presidió el reconocimiento al personal con 25 años de antigüedad, y entregó los 17º Premios de Investigación y los 5º en Salud, Experiencia del Paciente y Eficiencia A pocos días para que se cumpla un año del primer caso de COVID-19 confirmado en la Fundación Jiménez Díaz, y justo cuando se han cumplido 86 años del Instituto de Investigaciones Médicas y 66 de la Clínica de la Concepción, el centro gestionado por Juan Antonio Álvaro de la Parra ha reconocido el trabajo, implicación y humanidad de todo el personal durante estos últimos doce meses a través de una campaña y de un vídeo protagonizados por 25 profesionales de todos los servicios, unidades y departamentos del hospital madrileño.

“Estoy seguro de que alcanzaremos la meta con un equipo como vosotros, a todos y cada uno de los cuales doy las gracias por vuestro trabajo, compromiso e ilusión”, afirmó Álvaro de la Parra, en sintonía con el título escogido para la campaña: “Gracias, de corazón”.

Esta iniciativa que ha tematizado el aniversario de la FJD, ha recogido una de las frases más escuchadas durante este último año por “el equipo FJD” que, según consta en el vídeo homenaje, ha sido “un equipo, latiendo con un único corazón en todo momento” y ha aprendido en este tiempo “lecciones de vida que les guiarán para siempre”.

En la misma línea se pronunció Álvaro de la Parra, quien acompañado por los doctores Javier Arcos y Ana Leal –director y subdirectora médico del centro–, Ana Gloria Moreno y María José Checa –directora y subdirectora de Enfermería, respectivamente– presidió el reconocimiento a los más de medio centenar de profesionales, que cumplen 25 años de antigüedad en un centro que no ha dejado de apostar por el paciente en todo este tiempo.

"Cumplimos ya muchos años en los que no hemos parado de crecer, de apostar por el futuro y, sobre todo y, en definitiva, por el paciente, que es el principio, fin y centro de nuestra actividad, lo que constituye nuestro valor diferencial", añadió el gerente de la FJD.

17os Premios de Investigación

Un año más, en el contexto del aniversario de la Fundación, se concedieron los 17os Premios de Investigación y los 5os de Salud, Experiencia del Paciente y Eficiencia. Entregados por la Dra. Carmen Ayuso, directora del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), Álvaro de la Parra y el Dr. Óscar Gómez, director de Continuidad Asistencial del hospital, los primeros galardones se repartieron entre las categorías de “Investigación Biomédica Clínica” e “Investigación Biomédica y Experimental” en reconocimiento a las actividades investigadoras reflejadas en la presentación de tesis doctorales en 2020 por parte de los ganadores.

Así, en la primera de estas categorías, la Comisión de Investigación evaluadora de estos galardones acordó por unanimidad otorgar dos primeros premios ex aequo a las doctoras Marta del Pozo Valero y María Tarilonte Misas, y concedió un accésit, igualmente ex aequo, a los doctores Irene Carrillo Acosta y Santiago González Ayora.

En cuanto a la categoría de “Investigación Biomédica y Experimental”, se otorgó el primer premio ex aequo a los doctores Paula Abigail Gratal Viñuales, Diego Martínez Sánchez y Juan Martínez Milla. En esta categoría también se concedió un accésit a ex aequo los doctores Álvaro Auñón Rubio y David Romera García.

Estos premios, subrayó Álvaro de la Parra, demuestran la apuesta del hospital por la investigación, que se centraliza en el IIS-FJD, y que "permite situarnos a la vanguardia de los avances médicos, ofrecer a los pacientes un acceso precoz a las terapias más innovadoras, respondiendo a sus necesidades de salud y bienestar, atraer y retener a los mejores profesionales, y aspirar a la excelencia en el conocimiento científico".

5os Premios Salud, Experiencia del Paciente y Eficiencia

Marta del Olmo, directora del Servicio de Información y Atención al Paciente de la Fundación Jiménez Díaz, fue la encargada junto a Álvaro de la Parra y Josu Rodríguez, gerente adjunto del hospital, de entregar los segundos galardones, cuyo objetivo es destacar aquellos proyectos que más contribuyen a impulsar los ejes estratégicos y a continuar siendo referentes en Salud, Experiencia del paciente y Eficiencia.

Este año, los doctores Enrique Baca y Miguel Ángel Sánchez, jefe y especialista del Servicio de Psiquiatría del hospital, respectivamente, junto a Mónica Jiménez, psicóloga del mismo servicio, recibieron el premio en la categoría “Salud” por el “Tamizaje en Salud Mental de pacientes Covid-19 y derivados por e-consulta, y el soporte en la salud de los profesionales durante la pandemia”, mientras que el premio en la categoría “Experiencia del Paciente” recayó en el proyecto HOPE (HOspital de Día PErsonalizado), y fue recogido por los doctores Jesús García-Foncillas y Cristina Caramés, jefe y especialista del Servicio de Oncología del hospital, respectivamente, junto a Emilio González y Cristina Élez, supervisores del Hospital de Día.

Por su parte, los doctores César Pérez Calvo, Sara Heili y Luis Enrique Muñoz -jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), especialista en Neumología y responsable de la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCIR) y jefe del Servicio de Anestesiología y coordinador del Bloque quirúrgico, respectivamente-, junto a Sandra Pelícano, Verónica Benito y Laura Marcos, supervisoras de los citados servicios, fueron los encargados de recoger el premio en “Eficiencia” por la coordinación UCI-UCIR-Bloque Quirúrgico durante la pandemia en la gestión eficiente de recursos.

