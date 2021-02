Saurus.com innova en el sector fintech en la era del Covid-19 Comunicae

miércoles, 17 de febrero de 2021, 16:56 h (CET) Las empresas fintech han tenido que dar un paso adelante e innovar e implementar a un ritmo increíblemente rápido para hacer frente a la nueva normalidad del aumento de las transacciones financieras en línea o los pagos contactless Las empresas fintech han tenido que dar un paso adelante e innovar e implementar a un ritmo increíblemente rápido para hacer frente a la nueva normalidad del aumento de las transacciones financieras digitales o los pagos contactless.

Rewire Holding LTD se fundó en Londres en diciembre de 2019, con la ambición de mejorar la inclusión financiera y social en varias diásporas menos atendidas, empezando por Europa. En el 2020, Rewire Holding recaudó mas de 2 millones de libras esterlinas como capital semilla. La ronda actual de inversión es principalmente para financiar el proceso hasta la presentación de petición de una licencia de dinero digital a un banco central y para el crecimiento de usuarios.

Además del impacto del Covid-19, Rewire Holding tuvo que desarrollar sus productos y prepararse para el Brexit. Para ello se creó una filial en Málaga para dar servicio a Europa, mientras que Rewire Holding daría servicio al Reino Unido tras el Brexit, (31/12/2020), lo que dejaba solo 6 meses para hacerlo todo y a la vez desarrollar el producto.

El objetivo original de Rewire Holding hoy ya es una realidad puesto que los productos de Saurus.com han sido diseñados para servir inicialmente a las diásporas hispana y musulmana, mejorando su inclusión financiera.

Para ello se han respetado los hábitos culturales y religiosos durante la fase de diseño de los productos. Por ejemplo, las cuentas corrientes y la tarjeta Mastercard con la marca Saurus.com han pasado auditoria de terceros y se han realizado adaptaciones, obteniendo la certificación de cumplimiento Shari'ah.

Un problema importante a resolver es que, una vez que los usuarios descargan su aplicación, se les pide que transfieran dinero de otra cuenta a su cuenta corriente recién creada. Este es un importante escollo para ampliar la inclusión financiera y que se ha mejorado mediante una innovadora tecnología pendiente de patente. La tecnología de “bumping” permite que un smartphone actúe como un cajero automático virtual para otros usuarios cercanos.

Otra patente concedida a Rewire Holding permitirá a sus usuarios no solo recibir y enviar dinero, sino también compartir Internet desde sus smartphone con otros usuarios cercanos de Saurus.com con solo pulsar un botón.

CEO y CTO de Rewire Holding son coautores de una solución innovadora pendiente de patente para configurar automáticamente un smartphone como punto de venta para los comerciantes y recibir los pagos de sus clientes realizados por la aplicación al instante en su cuenta comercial a una fracción de su coste actual con un método de seguridad mejorado.

El cofundador y CEO de Rewire Holding, José Merino, fue vicepresidente de operaciones de Philips Consumer Communications en Silicon Valley y cofundador y director de operaciones de Sensei Ltd, con sede en el Reino Unido, a la que llevó desde la puesta en marcha hasta el desarrollo de un teléfono móvil, con el lanzamiento del producto y la venta de la empresa a Vtech Holdings (Hong Kong).

Para más información, escribir a merino@RewireHolding.com o visitar la web https://Saurus.com/

