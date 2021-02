Llega un nuevo modo de juego a VALORANT: Carrera armamentística Comunicae

miércoles, 17 de febrero de 2021, 17:04 h (CET) Riot Games lanza un frenético modo de juego en el que los jugadores tendrán que adaptarse a cualquier tipo de arma o habilidad. Estará disponible en la versión 2.03, que se lanzará el 17 de febrero Riot Games ha presentado hoy un nuevo modo de juego para VALORANT, el shooter táctico lanzado en 2020: Carrera armamentística. Es un modo casual y frenético diseñado para pasarlo en grande con amigos. Estará disponible en la versión 2.03, que se lanzará el 17 de febrero.



Carrera armamentística es perfecto para que los jugadores practiquen con armas nuevas. En este modo, los jugadores tendrán a su disposición poderosas armas al comienzo de la partida. Conforme vayan consiguiendo asesinatos, estas armas se irán remplazando por otras más difíciles de manejar y menos letales. En esta versión de VALORANT del popular modo de juego de armas, los jugadores avanzarán por este desafío como equipo e irán encontrando armas y habilidades icónicas del juego.

"Durante el diseño de Carrera armamentística, queríamos crear un modo de combate a muerte por equipos rápido y sin presiones, en el que estéis activos más tiempo y lo paséis en grande con vuestros amigos. La intención es daros la oportunidad de practicar vuestro dominio de todo el arsenal y probar las habilidades de forma innovadora. Hemos creado un modo de juego con un objetivo común en el que la coordinación entre miembros del equipo es algo positivo, pero no necesario", destaca Kyle Leach, ingeniero/diseñador de modos.



Los equipos estarán formados por 5 integrantes y las partidas tendrán una duración media de 8 minutos. Cuando comienza la partida, se genera de forma aleatoria un conjunto de 12 armas/habilidades por el que ambos equipos irán avanzando. El equipamiento está ordenado de mayor a menor letalidad. Si ningún equipo gana la partida en 10 minutos, ganará el equipo en cabeza y la partida llegará así a su fin.



Los jugadores cuentan con un periodo de calentamiento de 15 a 90 segundos en los que se les entregan armas aleatorias del conjunto de armas en la zona de aparición. Este periodo no es más que un combate a muerte por equipos mientras los demás jugadores cargan la partida.



Toda la información sobre Carrera armamentística aquí.

