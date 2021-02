Nace esETICO, punto de venta online para diseñadores españoles de moda sostenible Comunicae

miércoles, 17 de febrero de 2021, 15:12 h (CET) Su lema, "crea un mundo mejor, usa moda slow fashion, moda sostenible, orgánica, ética y vegana para toda tu familia" dice mucho de su compromiso, con el objetivo de concienciar al consumidor de la necesidad de apostar por un modelo de consumo sostenible y ético en el sector de la moda Dos emprendedores andaluces, Ricardo Ros y Luis Benayas lanzaron al público en julio de 2020 un market place social, que está empezando a dar que hablar entre las marcas de moda slow fashion españolas. La plataforma permite a las marcas especializadas de moda ética tener su tienda en lo que definen como centro comercial online especializado en moda sostenible. Su objetivo es crear la mayor tienda multi marca en Europa de moda lenta hecha en España.

Ros y Benayas destacan que su prioridad es la selección de diseñadores que tengan historias bonitas que contar y que estén creando un impacto positivo en el planeta. Sus marcas elaboran prendas con botellas de plástico recicladas, algodón orgánico, piel vegana y con un montón de tejidos innovadores cuyo único objetivo es crear un modelo de producción sostenible para el sector textil. En ellas valoran la calidad, la procedencia de las materias primas y el modo de elaborar los productos.

"Pero en esETICO vamos más allá y no queremos ser una tienda multimarca más que vende tendencias de actualidad. Entendemos nuestro proyecto como una filosofía de vida, que marca nuestra forma de ser y de entender el consumo como una revolución ecológica y social que se enfrenta y se convierte en la antítesis del fast fashion”, explica Luis Benayas. “No deja de ser escalofriante saber que la moda es la responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación del 20% del agua dulce del planeta, por no hablar de los millones de trabajadores que en condiciones de semi esclavitud hacen posible que una camiseta cueste seis euros en Europa”, añade Ricardo Ros.

"Para los responsables de la plataforma, nuestra forma de consumir dice mucho de nosotros, con nuestra compra votamos y elegimos cada día el planeta que queremos tener y las condiciones de trabajo que queremos que existan. Estamos empeñados en conseguir que la población se conciencie de que el modelo de comprar y tirar no es sostenible y que aunque el consumidor pueda pagarlo, el planeta no. Es necesario que el consumidor compre menos y elija moda atemporal de calidad que dure mucho tiempo en su armario, explican los emprendedores, que se muestran convencidos de que el reciclaje, la utilización de materiales orgánicos creados y pensados para que sean biodegradables y la inclusión del modelo de producción textil en el proceso de creación de una economía circular a nivel global, son una necesidad prioritaria para frenar el cambio climático”.

"En esETICO sabemos que el número de consumidores que apuestan por una moda sostenible, ética, ecológica y vegana aumenta día a día y queremos convertirnos en la garantía de que lo que compran en nuestro Market Place responda fielmente al estilo de vida que han elegido. Y es que estamos convencidos de que un mundo mejor es posible y estamos dispuestos a trabajar por ello".

Para Luis y Ricardo, la “Responsabilidad Social” es una parte vital del proyecto y dado que los niños y niñas que trabajan en condiciones de semi esclavitud en el sector de la moda se cifran en millones, decidieron donar el 10% de los ingresos del proyecto a SOS Aldeas Infantiles. Esta Organización sin Ánimo de Lucro está presente en 133 países y tiene como misión la de atender a niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a fin de impulsar su desarrollo y autonomía en un entorno familiar y protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados.

